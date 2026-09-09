7 dấu hiệu thường gặp của thời kỳ mãn dục ở nam giới

Trong khi các triệu chứng mãn kinh ở nữ giới khá rõ ràng, nam giới cũng trải qua sự thay đổi nồng độ hormone tương tự như mãn kinh nhưng diễn ra âm thầm hơn.

Theo Mayo Clinic, nồng độ testosterone ở nam giới có thể bắt đầu giảm từ khoảng 30 tuổi với tốc độ 1% mỗi năm. Hệ thống sinh sản của nam giới không ngừng hoạt động hoàn toàn nhưng các tác dụng phụ của việc giảm nồng độ testosterone thường được cảm nhận rõ rệt. Các yếu tố khác cũng có thể góp phần làm giảm nồng độ testosterone, bao gồm chứng ngưng thở khi ngủ, tác dụng phụ của thuốc, các vấn đề về tuyến giáp, trầm cảm và lạm dụng rượu.

Có một số dấu hiệu chung mà nhiều nam giới gặp phải khi nồng độ testosterone giảm, bao gồm:

1. Cảm giác mệt mỏi thường gặp hơn

Trong cuộc sống hiện đại, cảm giác mệt mỏi dường như đã trở thành chuyện thường gặp với phái mạnh. Bước qua tuổi 40, ở đỉnh cao sự nghiệp, nam giới phải đối diện với những áp lực lớn hơn nhiều so với thời trẻ, khiến cơ thể dễ quá tải. Tuy nhiên, cảm giác uể oải kéo dài đôi khi không đơn thuần là kiệt sức vì công việc.

Nhiều quý ông nhận thấy mình không còn đủ sức cho những sở thích quen thuộc, khó dậy mỗi sáng và cảm thấy uể oải trong ngày. Tình trạng suy giảm thể lực và sức bền này không chỉ xuất phát từ thiếu ngủ hay áp lực tâm lý, mà còn là dấu hiệu điển hình của sự sụt giảm hormone ở nam giới.

2. Giảm ham muốn tình dục

Giảm ham muốn tình dục là một trong những biểu hiện phổ biến khiến nhiều nam giới lo lắng khi bước vào thời kỳ mãn dục. Đa số thường chấp nhận điều này như quy luật lão hóa tự nhiên do suy giảm testosterone. Tuy nhiên, tình trạng này có thể can thiệp và cải thiện được nếu được thăm khám kịp thời.

3. Khó đạt được và duy trì sự cương cứng

Mãn dục nam đôi khi không biểu hiện qua việc giảm ham muốn, mà là tình trạng rối loạn cương dương. Trước làn sóng quảng cáo dày đặc về các loại thuốc cương dương cấp tốc, nhiều người tự ý mua và dùng để xử lý triệu chứng tức thời. Tuy nhiên, liệu pháp thay thế hormone dưới sự chỉ định và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa mới là giải pháp an toàn để giải quyết tình trạng này.

4. Trầm cảm hoặc thay đổi tâm trạng

Mãn dục nam gây ra các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương, giảm khối cơ, tăng mỡ bụng nhanh hoặc khó giảm cân,... Ảnh minh họa AI.

Khi lượng testosterone suy giảm, nhiều nam giới nhận thấy những biến động bất thường trong tâm trạng, dễ nổi giận hoặc buồn bã hơn trước đây, thậm chí mất hứng thú với cuộc sống. Thay đổi nội tiết tố có thể ảnh hưởng đến mọi bộ phận trên cơ thể, bao gồm cả sức khỏe tinh thần. Ngay cả khi từng có tiền sử rối loạn cảm xúc, việc xuất hiện các triệu chứng mới cũng là lúc cần trao đổi lại với chuyên gia y tế.

5. Mất khối lượng cơ bắp

Testosterone giúp duy trì lượng mỡ cơ thể thấp và khối lượng cơ bắp cao. Khi nồng độ testosterone giảm, việc duy trì khối lượng cơ bắp trở nên khó khăn hơn và nam giới dễ bị tăng cân hơn.

Nếu vẫn duy trì lịch tập luyện đều đặn, thậm chí nỗ lực hơn trước, cũng như chế độ ăn uống không đổi nhưng cân nặng vẫn tăng, rất có thể 'thủ phạm' chính là tình trạng suy giảm testosterone.

6. Mãn dục nam gây những cơn bốc hỏa

Sự dao động hormone gây ra chứng bốc hỏa ở cả nam giới và nữ giới. Sự thay đổi nồng độ testosterone làm rối loạn chức năng điều nhiệt của vùng dưới đồi.

Khi cơ quan này nhầm rằng thân nhiệt đang tăng cao, não bộ sẽ kích hoạt cơ chế làm mát tự động. Hệ quả là nhịp tim tăng lên và các mạch máu ngoại vi giãn ra, tạo nên cảm giác nóng bừng đột ngột khắp cơ thể. Đối với nhiều nam giới, đây là một hiện tượng rất khó chịu, nhưng thường được giải quyết bằng liệu pháp thay thế hormone.

7. Rụng tóc

Rụng tóc là một vấn đề thường gặp ở nam giới trong giai đoạn mãn dục nam. Mặc dù rụng tóc không gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất như một số triệu chứng khác, nhưng nó thường tác động đến sự tự tin của nam giới. Do đó, việc giải quyết vấn đề rụng tóc liên quan đến mãn dục nam có lợi cho sức khỏe tinh thần.