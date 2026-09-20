Lý do ngủ riêng có thể giúp vợ chồng ngon giấc hơn

"Sleep divorce" là thuật ngữ thường được dùng để chỉ các cặp vợ chồng ngủ ở giường hoặc phòng riêng nhằm hạn chế những yếu tố làm gián đoạn giấc ngủ. Ngủ chung giường giúp nhiều cặp vợ chồng duy trì sự gần gũi, nhưng cũng có thể khiến một người hoặc cả hai khó ngủ nếu thói quen và nhu cầu nghỉ ngơi khác nhau. Trong một số trường hợp, "sleep divorce" có thể là một lựa chọn để cải thiện thời lượng và chất lượng giấc ngủ.

Ngáy lớn khiến bạn đời thường xuyên thức giấc

Tiếng ngáy kéo dài trong đêm có thể làm người nằm cạnh khó đi vào giấc ngủ hoặc tỉnh giấc nhiều lần. Nếu tình trạng này thường xuyên xảy ra, hai người có thể cân nhắc ngủ riêng để đảm bảo mỗi người có giấc ngủ liên tục hơn.

Tuy nhiên, vợ chồng ngủ riêng không giải quyết nguyên nhân gây ngáy. Người ngáy lớn, đặc biệt kèm những biểu hiện như ngừng thở từng lúc, thở hổn hển, nghẹn hoặc buồn ngủ nhiều vào ban ngày, nên đi khám để được đánh giá nguy cơ ngưng thở khi ngủ. Đây là một dạng rối loạn có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe nếu không được điều trị.

Ngủ riêng có thể giúp hạn chế gián đoạn giấc ngủ khi tiếng ngáy của bạn đời kéo dài trong đêm. Ảnh minh họa: AI

Hai người có giờ ngủ khác nhau

Một người thường xuyên làm việc muộn, trong khi người kia cần đi ngủ sớm hoặc thức dậy từ sáng sớm có thể khiến lịch ngủ của cả hai bị ảnh hưởng.

Việc người này lên giường, bật đèn, sử dụng điện thoại hoặc thức dậy khi người kia đang ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ. Nếu không thể điều chỉnh lịch sinh hoạt do đặc thù công việc, ngủ riêng có thể giúp mỗi người duy trì thời gian ngủ phù hợp hơn.

Mặt khác, vợ chồng có thể thử thống nhất giờ đi ngủ, giảm ánh sáng và tiếng ồn khi người còn lại đã ngủ. Nếu những biện pháp này không hiệu quả, ngủ riêng một số đêm có thể được cân nhắc.

Một người thường xuyên trở mình, cử động nhiều

Trở mình nhiều, rung giường hoặc cử động chân tay có thể khiến người nằm cạnh tỉnh giấc dù người thực hiện không nhận biết. Đây là một trong những lý do các đôi lựa chọn ngủ riêng. Cách này có thể giúp người bị đánh thức hạn chế những lần gián đoạn giấc ngủ.

Theo Very Well Mind, hội chứng chân không yên cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả hai. Người mắc thường xuất hiện cảm giác khó chịu ở chân kèm thôi thúc phải cử động, triệu chứng thường rõ hơn khi nghỉ ngơi và vào buổi tối hoặc ban đêm. Việc liên tục cử động chân có thể khiến người bệnh khó ngủ, đồng thời làm gián đoạn giấc ngủ của bạn đời.

Nếu cử động khi ngủ dữ dội, kèm hành vi đánh, đá hoặc có nguy cơ gây thương tích cho bạn đời, cần tìm nguyên nhân thay vì chỉ thay đổi chỗ ngủ. Một số rối loạn giấc ngủ có thể gây những hành vi bất thường trong lúc ngủ và cần được bác sĩ đánh giá.

Hai người có nhu cầu khác nhau về môi trường ngủ

Nhiệt độ phòng, ánh sáng, tiếng ồn hay độ mềm của đệm đều có thể ảnh hưởng đến khả năng đi vào giấc ngủ. Một người thích phòng mát, người kia dễ lạnh hay một người cần không gian tối hoàn toàn, trong khi người còn lại muốn có ánh sáng khi ngủ... cũng có thể tạo ra những bất tiện kéo dài.

Trước khi quyết định ngủ riêng, hai người có thể thử những giải pháp đơn giản như dùng chăn riêng, điều chỉnh nhiệt độ phòng, dùng rèm cản sáng, nút tai hoặc bịt mắt. Nếu sự khác biệt vẫn khiến một người thường xuyên khó ngủ, ngủ riêng có thể là một lựa chọn. Mục tiêu là tạo môi trường phù hợp để mỗi người có thể ngủ đủ và ít bị gián đoạn.

Ngủ chung khiến một hoặc cả hai thiếu ngủ

Nếu một người liên tục bị đánh thức bởi tiếng ngáy, cử động, lịch sinh hoạt hoặc những yếu tố khác từ bạn đời, tình trạng thiếu ngủ có thể kéo dài.

Một khảo sát của Sleep Foundation trên 1.250 người trưởng thành tại Mỹ năm 2023 cho thấy 52,9% người từng ngủ riêng cho biết chất lượng giấc ngủ được cải thiện; những người duy trì cách này báo cáo ngủ nhiều hơn trung bình 37 phút mỗi đêm. Tuy nhiên, đây là kết quả khảo sát tự báo cáo, không phải thử nghiệm lâm sàng, nên không thể kết luận ngủ riêng sẽ cải thiện giấc ngủ cho mọi người.

Theo Phòng khám Cleveland, cách ngủ này không nhất thiết phản ánh vấn đề trong mối quan hệ; với một số cặp, mục tiêu đơn giản là giúp cả hai ngủ đủ và khỏe hơn.

Điều quan trọng là xác định liệu việc ngủ chung có thực sự khiến giấc ngủ bị gián đoạn hay không. Nếu một người vẫn ngủ ngon khi có bạn đời bên cạnh, không nhất thiết phải ngủ riêng. Nếu ngủ riêng, hai người nên trao đổi trước để tránh việc một người cảm thấy bị xa cách hoặc từ chối.