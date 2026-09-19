3 loại thịt bổ dưỡng, ngon miệng, không béo ngậy, tăng cường năng lượng cho mùa thu, dễ chế biến món ngon

Ngay khi tháng 9 đến, những cơn gió buổi sáng và buổi tối dịu mát, và khẩu vị lại trỗi dậy. Nhiều người bắt đầu "tích trữ" cho mùa đông ngay khi mùa thu bắt đầu, luân phiên giữa thịt lợn và thịt cừu, nhưng họ nhanh chóng cảm thấy ngán sau vài bữa ăn.

Thực ra, nếu bạn muốn ăn thịt vào mùa thu, bạn không nhất thiết phải tập trung vào thịt lợn và thịt cừu. Có ba loại thịt rất thích hợp để ăn vào thời điểm này trong năm: mềm, bổ dưỡng và không béo ngậy.

Bạn có thể chế biến chúng theo nhiều cách khác nhau, và cả gia đình sẽ tràn đầy năng lượng.

Loại thịt này mềm hơn thịt gà và ít chất béo hơn.

1. Loại thịt: Chim bồ câu

Nhiều người thường không nghĩ đến việc ăn thịt chim bồ câu, nhưng thực tế loại thịt này mềm hơn thịt gà và ít chất béo hơn.

Về mặt dinh dưỡng, thịt chim bồ câu giàu protein, chứa nhiều sắt và vitamin B, đồng thời có chất xơ ngắn, dễ nhai, ngay cả đối với người già và trẻ em. Vào mùa thu khô hanh, các món hấp sẽ thanh mát hơn các món kho; thêm gừng và táo đỏ sẽ khử mùi tanh và tạo vị ngọt nhẹ.

Món ăn gợi ý: Chim bồ câu hấp với táo đỏ

- Hãy mua một con chim bồ câu và nhờ người bán làm sạch giúp bạn. Khi về nhà, hãy cắt nó thành từng miếng nhỏ, ngâm trong nước mười phút, rửa sạch máu, rồi để ráo nước.

- Băm nhỏ gừng, bỏ hạt và cắt năm hoặc sáu quả táo đỏ thành từng dải.

- Cho các miếng thịt chim bồ câu vào bát, thêm nửa thìa muối, một thìa nước tương nhạt, một ít rượu nấu ăn và nửa thìa bột bắp. Trộn đều và ướp trong mười lăm phút.

- Xếp chim bồ câu đã ướp lên đĩa, rắc gừng bào sợi và táo đỏ lên trên, rồi hấp ở lửa vừa trong khoảng 25 phút sau khi nước sôi.

- Rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng. Nếu thích mùi thơm đậm hơn, bạn có thể nhỏ thêm vài giọt dầu mè.

Món này hầu như không dùng dầu mỡ, thịt chim bồ câu mềm, nước dùng ngọt và trong, ăn kèm với cơm rất ngon. Không nên hấp quá lâu, nếu không thịt sẽ bị dai.

Loại thịt này giàu protein chất lượng cao

2. Loại thịt: Thịt bò

Củ ấu vào tháng Chín ngon ngọt, giòn và hơi ngọt – rất hợp với thịt bò. Loại thịt này, khỏi phải nói, giàu protein chất lượng cao, sắt và kẽm, lý tưởng để bổ sung năng lượng vào mùa thu mà không gây tăng cân.

Nhiều người thấy thịt bò dai khi xào, nhưng nếu bạn cắt đúng cách, ướp đúng cách và xào nhanh trên lửa lớn, thịt sẽ rất mềm.

Món ăn gợi ý: Thịt bò xào củ ấu

- Cắt mỏng thịt thăn bò theo thớ. Cho một thìa nước tương nhạt, nửa thìa nước sốt hàu, một ít đường và một thìa bột bắp vào. Trộn đều rồi cho thêm nửa thìa dầu ăn để giữ độ ẩm. Ướp trong mười phút.

- Bóc vỏ củ ấu, bổ đôi những củ lớn, để nguyên những củ nhỏ. Chần chúng trong nước sôi khoảng một phút để loại bỏ vị hăng.

- Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt bò thái lát vào xào nhanh đến khi thịt đổi màu, sau đó vớt ra khỏi chảo. Không nên xào quá chín.

- Để lại một ít dầu trong chảo, cho củ ấu vào xào trong nửa phút, sau đó thêm hai muỗng canh nước và đun nhỏ lửa trong một phút để củ năng chín kỹ.

- Cho thịt bò trở lại vào chảo, thêm chút muối để nêm gia vị, cho thêm vài lát ớt chuông đỏ để tạo màu, xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu trộn đều, sau đó lấy ra khỏi chảo.

Món ăn này có thịt bò mềm và củ ấu giòn, tạo nên kết cấu nhiều lớp. Nước sốt đậm đà được cân bằng bởi vị ngọt tự nhiên của củ năng, khiến món ăn trở nên thú vị hơn nhiều so với chỉ xào thịt bò thông thường.

Protein trong loại thịt này dễ hấp thụ, ít chất béo

3. Loại thịt: Cá biển

Mùa thu là mùa của các loại cá biển béo mập. Cá đủ vàng nhỏ, cá chim bạc và cá mú nhỏ - những loại "cá biển tạp" này, tuy nhỏ bé nhưng lại rất đậm đà hương vị.

Protein trong cá dễ hấp thụ, ít chất béo và giàu axit béo không bão hòa, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Hầm chúng với đậu phụ giúp đậu phụ hấp thụ nước dùng cá, tạo nên món ăn mềm và ngon, phù hợp cho cả người già và trẻ em.

Món ăn gợi ý: Canh thập cẩm hải sản với đậu phụ

- Làm sạch cá biển kỹ lưỡng, cạo vảy, loại bỏ mang và nội tạng, và nhớ loại bỏ lớp màng đen bên trong bụng. Sau khi rửa sạch, thấm khô bằng giấy bếp.

- Cắt đậu phụ thành từng miếng vuông nhỏ và ngâm trong nước muối loãng để tránh bị vỡ vụn.

- Làm nóng chảo, cho dầu vào, rồi cho từng con cá vào. Chiên sơ cả hai mặt trên lửa vừa nhỏ cho đến khi vàng nâu, chỉ cần bề mặt cá săn lại là được.

- Xào các lát gừng và tép tỏi cho thơm, sau đó rưới một thìa rượu nấu ăn dọc theo mép chảo, thêm một thìa nước tương nhạt, 2 thìa tương đậu lên men và một chút đường để tăng hương vị.

- Đổ nước sôi lên cá, cho đậu phụ vào, đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình và ninh trong tám đến mười phút.

- Khi nước dùng đã sánh lại, thêm muối cho vừa ăn, rắc hành lá hoặc rau mùi thái nhỏ lên trên, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Cá trong món này mềm đến nỗi chỉ cần ấn nhẹ là dễ dàng vỡ ra, và đậu phụ thậm chí còn được yêu thích hơn cả thịt. Cá biển thập cẩm có thể còn nhiều xương, vì vậy hãy nhớ loại bỏ xương trước khi cho trẻ em ăn.

Khi mùa thu đến, đừng để thịt lợn và thịt cừu chiếm ưu thế trong bữa ăn của bạn. Hãy thử luân phiên ba món ăn này – chúng mềm, không béo ngậy và bổ dưỡng.

Quan trọng hơn, chúng rất dễ chế biến; chỉ cần mua một vài nguyên liệu sau khi tan làm và bạn có thể chế biến chúng nhanh chóng. Ăn uống lành mạnh vào mùa thu sẽ giúp bạn có nhiều năng lượng hơn.