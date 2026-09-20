Nồi chiên không dầu gây cháy nổ trong những trường hợp nào?

Nồi chiên không dầu được xem là một trong những thiết bị nhà bếp tiện lợi nhất hiện nay, nhưng cũng giống nhiều thiết bị sử dụng điện và nhiệt độ cao khác, nó không hoàn toàn vô hại.

Mặc dù đây không phải là thiết bị dễ cháy, trong một số tình huống, chỉ một thao tác bất cẩn cũng có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ.

6 sai lầm khi dùng nồi chiên không dầu có thể gây cháy

Điều đáng nói là nhiều sự cố không bắt đầu từ lỗi kỹ thuật phức tạp mà đến từ thói quen xấu rất quen thuộc trong quá trình sử dụng.

Đặt nồi quá sát tường, tủ bếp

Một trong những nguyên tắc quan trọng khi sử dụng nồi chiên không dầu là phải để thiết bị ở nơi thông thoáng.

Nồi chiên làm chín thức ăn bằng luồng khí nóng và trong quá trình hoạt động sẽ thải ra một lượng nhiệt đáng kể. Nếu người dùng đặt nồi sát tường, ép vào góc bếp hoặc ngay dưới tủ gỗ mà không chừa khoảng không cần thiết, nhiệt khó thoát ra ngoài.

Khi nhiệt bị giữ lại lâu, không chỉ bản thân thiết bị nóng hơn mà những vật liệu dễ cháy ở xung quanh cũng có thể bị ảnh hưởng.

Một vụ cháy được lực lượng cứu hỏa Anh xử lý gần đây được cho là có liên quan đến cách bố trí nồi chiên không dầu quá sát các bề mặt xung quanh. Khuyến cáo chung là cần tuân thủ khoảng cách thông thoáng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, thay vì tự đặt nồi vào một vị trí vừa khít với không gian bếp.

Nồi chiên không dầu không dễ cháy, nhưng cách sử dụng sai lầm làm tăng nguy cơ này.

Đặc biệt, không nên tận dụng nóc nồi làm nơi đặt khăn lau, hộp nhựa, túi nilon hoặc những vật dễ cháy khác.

Đặt nồi lên bếp gas hoặc bếp từ

Đây là một lỗi nghe có vẻ khó tin nhưng hoàn toàn có thể xảy ra trong những căn bếp nhỏ. Do nồi chiên không dầu vốn là thiết bị nấu ăn, một số người có thể tận dụng luôn khu vực bếp để đặt thiết bị khi sử dụng. Tuy nhiên, nếu đặt nồi chiên lên bếp gas hoặc nguồn nhiệt khác, nguy cơ sự cố sẽ tăng lên đáng kể.

Nhiều hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất cũng yêu cầu không đặt giỏ hoặc bộ phận của nồi chiên lên bếp gas, bếp từ hay các nguồn nhiệt khác để làm nóng.

Với bếp gas, ngọn lửa có thể tiếp xúc trực tiếp với những bộ phận không được thiết kế để chịu nguồn nhiệt đó. Với bếp từ, dù cơ chế làm nóng khác bếp gas, mặt bếp vẫn có thể trở thành một nguồn nhiệt nguy hiểm đối với thiết bị không được thiết kế để đặt lên trên.

Vì vậy, nồi chiên nên có một vị trí riêng, trên bề mặt phẳng, chắc chắn và chịu nhiệt.

Cho quá nhiều thức ăn vào nồi

Nồi chiên không dầu không phải cứ càng nhiều thức ăn thì càng tiện.

Khi cho thực phẩm vượt quá dung tích cho phép, thức ăn có thể cản trở luồng khí nóng hoặc chạm vào bộ phận phát nhiệt ở phía trên. Một số hướng dẫn sử dụng yêu cầu không để lượng thực phẩm vượt quá dung tích giỏ và tránh để thức ăn tiếp xúc với bộ phận làm nóng.

Đây không chỉ là vấn đề thức ăn chín không đều.

Thực phẩm quá nhiều có thể làm giảm khả năng lưu thông không khí, khiến thiết bị phải làm việc trong điều kiện không tối ưu. Những miếng thực phẩm nhẹ hoặc giấy lót không được cố định cũng có thể bị luồng khí nóng cuốn lên, tiếp xúc với thanh nhiệt.

Không nên cho quá nhiều thức ăn vào nồi chiên không dầu.

Bởi vậy, đừng cố nhồi đầy giỏ chỉ để tiết kiệm một lần nấu. Nếu lượng thực phẩm nhiều, chia thành nhiều mẻ thường an toàn hơn và món ăn cũng dễ chín đều hơn.

Cho dầu quá nhiều vào nồi

Cái tên “nồi chiên không dầu” đôi khi khiến người dùng hiểu nhầm rằng cứ cho dầu vào nồi cũng không sao vì lượng dầu không nhiều như chiên ngập.

Thực tế, nhà sản xuất thường cảnh báo không đổ dầu trực tiếp vào khoang nồi theo cách khiến dầu tích tụ thành một lượng lớn, bởi dầu ở nhiệt độ cao có thể bắt lửa. Một số hướng dẫn sử dụng cũng ghi rõ không đổ dầu vào nồi vì có thể gây cháy.

Điều này khác với việc quét hoặc phun một lượng dầu nhỏ lên thực phẩm khi công thức yêu cầu.

Đặc biệt nguy hiểm là việc đổ dầu vào đáy nồi với suy nghĩ món ăn sẽ “giòn hơn”. Nồi chiên không dầu hoạt động nhờ khí nóng lưu thông, không phải bằng cách đun một bể dầu như nồi chiên truyền thống.

Để giấy nến, giấy bạc hoặc vật nhẹ không đúng cách

Giấy nến, giấy bạc và một số loại phụ kiện dùng trong nồi chiên không dầu rất tiện, nhưng chúng không phải thứ có thể đặt vào nồi một cách tùy tiện.

Nếu một miếng giấy nhẹ được đặt trong giỏ mà không có thực phẩm đè lên, luồng khí mạnh từ quạt có thể khiến nó bị cuốn lên phía bộ phận gia nhiệt. Khi vật liệu dễ cháy tiến quá gần nguồn nhiệt, nguy cơ cháy sẽ tăng.

Vì vậy, nếu sử dụng giấy nến hoặc phụ kiện tương tự, cần chọn loại phù hợp với nhiệt độ và thiết kế của nồi, đồng thời sử dụng đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên tự ý lót kín toàn bộ giỏ hoặc che các đường lưu thông khí.

Dùng ổ điện, dây điện có vấn đề

Không phải mọi nguy cơ cháy đều đến từ phần nhiệt. Nồi chiên không dầu là thiết bị có công suất tương đối lớn. Vì vậy, ổ cắm lỏng, dây điện hư hỏng, phích cắm tiếp xúc kém hoặc dây bị gập, kéo, chèn ép lâu ngày đều là những yếu tố cần lưu ý.

Hướng dẫn của Xiaomi chẳng hạn cảnh báo không sử dụng dây nguồn lỏng lẻo hoặc kết nối kém, không để dây đi qua vật sắc nhọn và không xoắn, uốn hoặc tác động quá mức lên dây.

Một điểm khác cũng đáng chú ý là không nên tùy tiện dùng chung ổ cắm với quá nhiều thiết bị công suất lớn nếu hệ thống điện không được thiết kế cho tải đó.

Nếu thấy phích cắm nóng bất thường, có mùi nhựa cháy, ổ cắm đổi màu, phát tiếng lép bép hoặc nồi thường xuyên làm nhảy aptomat, đó không còn là chuyện “dùng tạm vẫn được”. Nên ngừng sử dụng và kiểm tra thiết bị, ổ cắm hoặc hệ thống điện.

Vì sao không cháy nhưng nhiều khói bốc lên?

Dầu mỡ này chảy xuống khay và tiếp tục bị đun nóng, tạo ra khói trắng.

Một chiếc nồi chiên đang bốc khói chưa chắc đã cháy. Các loại thực phẩm vốn chứa nhiều chất béo như thịt ba chỉ, xúc xích, thịt gà có da... khi được làm nóng có thể tiết ra một lượng dầu mỡ đáng kể. Dầu mỡ này chảy xuống khay và tiếp tục bị đun nóng, tạo ra khói trắng.

Một số hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất cũng giải thích rằng khói trắng có thể xuất hiện khi nấu thực phẩm nhiều dầu mỡ hoặc khi lòng nồi còn sót dầu từ lần sử dụng trước.

Tuy nhiên, khói nhiều bất thường, có mùi khét mạnh hoặc đi kèm tia lửa thì không nên tiếp tục coi đó là hiện tượng bình thường.

Dầu mỡ tích tụ lâu ngày bên trong thiết bị cũng là thứ người dùng không nên xem nhẹ. Vì vậy, vệ sinh nồi sau mỗi lần sử dụng, đặc biệt là loại bỏ cặn thức ăn và dầu mỡ tích tụ, là một phần của việc phòng ngừa cháy chứ không đơn thuần để chiếc nồi sạch sẽ.

Nếu nồi chiên không dầu bốc cháy, tuyệt đối đừng đổ nước

Đây là điều người sử dụng cần đặc biệt nhớ. Nếu xảy ra cháy liên quan đến dầu mỡ, đổ nước vào có thể khiến dầu nóng bắn tung tóe, làm ngọn lửa lan rộng và gây bỏng. Nếu sự cố liên quan đến điện, nước còn làm tăng nguy cơ điện giật.

Trong trường hợp nồi xuất hiện lửa, nếu có thể tiếp cận nguồn điện một cách an toàn, hãy ngắt điện; không đưa tay mở hoặc kéo khay ra để kiểm tra vì việc mở khoang có thể làm ngọn lửa được cung cấp thêm oxy. Hướng dẫn xử lý sự cố của lực lượng cứu hỏa được VnExpress dẫn lại cũng khuyến cáo không dùng nước và không mở khay khi thiết bị đang cháy.

Nếu đám cháy không thể kiểm soát ngay lập tức, ưu tiên đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm và gọi lực lượng chữa cháy.

Nhìn vào hàng loạt cảnh báo trên, nhiều người có thể cảm thấy nồi chiên không dầu là thiết bị nguy hiểm. Thực tế không hẳn như vậy. Nồi chiên không dầu được thiết kế để làm việc ở nhiệt độ cao và nhiều sản phẩm có các cơ chế bảo vệ nhiệt. Nguy cơ thường xuất hiện khi thiết bị được sử dụng sai cách, bị che kín đường thoát nhiệt, tích tụ dầu mỡ, sử dụng nguồn điện không an toàn hoặc có hỏng hóc nhưng vẫn tiếp tục vận hành.

Nói cách khác, nồi chiên không dầu không đáng sợ, cái đáng sợ là sử dụng nó như một thiết bị “cắm lên rồi mặc kệ”.