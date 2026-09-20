Loại rau nhiều nước, giàu chất xơ, ít béo, bổ não, tốt xương, đem kho với trứng cút thành món ngon hao cơm

Loại rau này chứa nhiều chất xơ, vitamin nhóm B, kali và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe: Nấm rơm.

Loại rau này là thực phẩm nhiều nước, chất xơ, protein thực vật và cung cấp một số vitamin, khoáng chất nhưng tương đối ít năng lượng. So với nhiều loại thực phẩm giàu đạm như thịt đỏ, loại rau này có ưu điểm là nhẹ bụng, ít chất béo.

Nếu đang tìm một món ăn đơn giản, nguyên liệu dễ mua mà vẫn đủ hấp dẫn cho bữa cơm gia đình, nấm rơm kho trứng cút là lựa chọn đáng thử.

Nấm rơm mềm ngọt, trứng cút bên ngoài hơi xém vàng, thấm đều nước sốt xì dầu và dầu hào, ăn cùng cơm nóng rất đưa miệng. Dân Việt giới thiệu cách làm món nấm rơm kho trứng cút như sau:

Loại rau này là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất xơ

Nguyên liệu

- Trứng cút

- Nấm rơm

- Hành tím, tỏi

- Hành lá

- Xì dầu

- Dầu hào

- Hắc xì dầu

- Đường

- Ớt bột nếu thích ăn cay

- Dầu ăn

Cách làm

- Trứng cút luộc chín, bóc sạch vỏ. Nấm rơm cắt bỏ phần gốc, ngâm trong nước muối loãng rồi vớt ra, để thật ráo.

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào rồi phi thơm hành, tỏi. Cho nấm rơm vào đảo khoảng 2 phút cho nấm vừa chín tới thì trút ra đĩa, để riêng.

- Dùng lại chảo vừa xào nấm, cho trứng cút vào đảo nhẹ đến khi lớp vỏ bên ngoài xém vàng. Cách làm này giúp trứng có màu đẹp và thơm hơn khi kho.

- Cho nấm rơm trở lại chảo, thêm xì dầu, dầu hào, một ít hắc xì dầu và đường. Đảo đều khoảng 5 phút để nấm và trứng cút thấm gia vị.

- Tiếp tục thêm nước lọc xăm xắp mặt trứng, cho phần đầu hành lá cắt khúc vào, hạ lửa xuống mức nhỏ vừa. Kho đến khi nước sốt rút bớt, trứng cút chuyển sang màu vàng nâu đẹp mắt và gia vị áo đều bên ngoài.

- Cho thêm hành lá cắt khúc, đảo nhẹ rồi tắt bếp. Nếu thích vị cay, có thể rắc thêm một ít ớt bột.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.