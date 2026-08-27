4 lợi ích của kẽm đối với chức năng sinh lý nam giới

Kẽm là khoáng chất có vai trò như một chất dinh dưỡng thiết yếu ảnh hưởng tới nhiều chức năng cơ thể. Kẽm hỗ trợ chất lượng tinh trùng (như khả năng vận động, số lượng và hình thái) và sản xuất testosterone - một trong những hormone sinh dục quan trọng ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản.

Nghiên cứu đã tìm hiểu vai trò tiềm năng của kẽm đối với khả năng sinh lý, phát hiện ra rằng nồng độ kẽm tối ưu có thể hỗ trợ ham muốn tình dục (libido), khả năng sinh sản và sức khỏe cương dương. Bổ sung kẽm có thể làm tăng nồng độ testosterone, cải thiện lưu lượng máu đến vùng sinh dục và hỗ trợ khả năng sinh sản.

Dưới đây là 4 lợi ích của việc bổ sung đủ kẽm đối với chức năng sinh sản và khả năng tình dục của nam giới:

1. Bổ sung kẽm làm tăng nồng độ testosterone

Testosterone là một hormone quan trọng đối với nam giới, giúp điều chỉnh ham muốn tình dục, sự phát triển cơ bắp, mật độ xương và sản xuất hồng cầu, cùng nhiều chức năng khác.

Khi bị suy giảm lượng testosterone (còn gọi là suy sinh dục nam), nam giới có thể gặp phải những thay đổi về:

- Ham muốn và chức năng tình dục

- Sức mạnh thể chất

- Tâm trạng

- Khả năng sinh sản

Mặc dù kẽm không thể thay thế cho việc điều trị testosterone nhưng nhiều nghiên cứu đã cho thấy bổ sung đủ kẽm hỗ trợ quá trình sản sinh testosterone khỏe mạnh.

2. Sức khỏe sinh lý nam giới và lưu thông máu

Bổ sung đủ kẽm cũng có thể cải thiện chức năng sinh dục bằng cách tăng lưu lượng máu đến vùng sinh dục. Điều này là do khoáng chất vi lượng này giúp sản sinh oxit nitric, một phân tử làm giãn mạch máu và tăng lưu lượng máu.

Khi lưu lượng máu đến vùng sinh dục tăng lên có thể giúp nam giới đạt được và duy trì sự cương cứng. Ngoài ra, kẽm còn được chứng minh là giúp tăng lượng tinh dịch, thúc đẩy sự cương cứng vững chắc hơn và giảm nguy cơ xuất tinh sớm.

3. Thiếu kẽm ảnh hưởng tới khả năng sinh sản

Thiếu kẽm có thể gây ra những ảnh hưởng rõ rệt nhất đến sức khỏe tình dục cũng như sức khỏe tổng thể. Ảnh minh họa AI.

Kẽm là một khoáng chất vi lượng thiết yếu mà hệ thống sinh sản nam giới phụ thuộc rất nhiều. Kẽm tập trung nhiều ở tinh hoàn, dịch tinh và là nền tảng của quá trình chuyển hóa testosterone, tổng hợp ADN và các chất chống oxy hóa bảo vệ tinh trùng đang phát triển.

Một nghiên cứu tổng quan năm 2018 cho thấy kẽm đóng vai trò quan trọng trong khả năng sinh sản của nam giới. Kẽm giúp làm tăng số lượng và chất lượng tinh trùng khỏe mạnh.

Thiếu kẽm có liên quan đến tinh trùng bất thường. Tinh trùng bất thường có sự khác biệt về hình dạng hoặc khả năng di chuyển, khiến chúng ít có khả năng thụ tinh với trứng và dẫn đến một thai kỳ khỏe mạnh.

4. Hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt

Nghiên cứu cho thấy kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tuyến tiền liệt bằng cách giúp ngăn ngừa sự phì đại và viêm tuyến tiền liệt.

Nồng độ kẽm thấp có liên quan đến các rối loạn tuyến tiền liệt. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy việc khôi phục cân bằng kẽm giúp làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, mặc dù cần thêm nghiên cứu trên người để xác nhận những tác dụng này.

Khi nồng độ kẽm giảm xuống quá thấp có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể và đời sống tình dục. Với những cặp vợ chồng đang cố gắng thụ thai, kẽm là một trong những khoáng chất được nhắc đến nhiều lần trong các thực phẩm chức năng hỗ trợ sinh sản nam giới. Tuy nhiên, lợi ích của việc bổ sung kẽm chủ yếu xuất hiện khi khắc phục tình trạng thiếu hụt. Hiện chưa có bằng chứng xác đáng nào cho thấy việc bổ sung thêm kẽm có ích cho nam giới đã có đủ lượng kẽm cần thiết.

Theo khuyến nghị của Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), nam giới trưởng thành cần 9,5 mg kẽm mỗi ngày và hầu hết mọi người có thể đạt được lượng này thông qua chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng.

NHS khuyến cáo không nên bổ sung quá 25 mg mỗi ngày từ thực phẩm chức năng nếu không có chỉ định của bác sĩ vì nạp quá nhiều kẽm sẽ làm giảm khả năng hấp thụ đồng. Nếu nghi ngờ mình bị thiếu testosterone hoặc muốn cải thiện chức năng cương dương, hãy đến gặp bác sĩ để được thăm khám và tư vấn liều lượng phù hợp.