Mắc ung thư dương vật sau một năm quan hệ không an toàn

Ngày 18/9, đại diện Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật bóc tách thành công tổn thương ung thư cho nam bệnh nhân. Mẫu sinh thiết mô bệnh học sau mổ xác nhận vết thương chỉ còn viêm mạn tính, không còn tế bào ác tính. Bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

Trước đó ba tháng, người bệnh sờ thấy khối cứng nhỏ ở gốc dương vật. Khối u to chậm, không tấy đỏ, không chảy dịch hay gây đau rát. Bệnh nhân không sụt cân, không tiểu buốt nên tự theo dõi tại nhà, không dùng thuốc. Khám lâm sàng tại bệnh viện ghi nhận niêm mạc bao quy đầu có vài nốt sần nhỏ, hai bên bẹn xuất hiện hạch.

Kết quả sinh thiết mô bệnh phẩm xác định bệnh nhân mắc tân sinh nội biểu mô dương vật (PeIN) – tức tổn thương tiền ung thư biểu mô vảy giai đoạn 0. Đồng thời, xét nghiệm dịch niệu đạo cho kết quả dương tính với vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục Chlamydia trachomatis. Bệnh nhân cho biết từng duy trì quan hệ tình dục không dùng bao cao su trong một năm qua.

Kết quả giải phẫu bệnh của bệnh nhân phát hiện tổn thương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Trần Quang Toản, chuyên khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học, trực tiếp điều trị, cho biết ung thư dương vật chiếm khoảng 1% tổng số ca ung thư hệ tiết niệu ở nam giới, trong đó hơn 95% thuộc loại ung thư tế bào vảy.

Ở giai đoạn 0 (PeIN), tế bào ác tính mới khu trú tại lớp bề mặt niêm mạc, chưa ăn sâu qua màng đáy vào mô liên kết, chưa xâm nhập mạch máu hay hệ bạch huyết. Nhờ phát hiện trước khi khối u di căn, ca mổ triệt căn mang lại hiệu quả chữa khỏi gần như tuyệt đối.

Theo bác sĩ Toản, hơn 1/3 số ca mắc bệnh bắt nguồn từ virus HPV. Nhóm nguy cơ còn lại gồm nam giới hẹp hoặc dài bao quy đầu, người nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục như Chlamydia, lậu kéo dài mà không trị dứt điểm. Thói quen quan hệ tình dục bừa bãi, không dùng biện pháp bảo vệ và có nhiều bạn tình khiến niêm mạc cơ quan sinh dục viêm mạn tính, kích thích tế bào đột biến thành ung thư.

Bác sĩ Toản khuyên nam giới đi khám chuyên khoa ngay khi thấy nốt sần, u nhú, vết loét trợt hoặc vùng da đổi màu ở bộ phận sinh dục, tuyệt đối không tự bôi thuốc. Việc sinh thiết mẫu u nhú giúp phân biệt chính xác sùi mào gà lành tính với tổn thương ác tính. Để phòng bệnh, nam giới cần tiêm vaccine ngừa HPV, dùng bao cao su khi quan hệ, vệ sinh sạch vùng kín mỗi ngày và khám nam khoa định kỳ 6 tháng một lần.