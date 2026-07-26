Nam giới uống sữa đậu nành có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng?

Sự thật về quan điểm sữa đậu nành ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng

Đậu nành rất giàu isoflavone, một hợp chất có cấu trúc hóa học gần giống với estrogen. Điều này khiến nhiều người lo ngại nam giới ăn đậu, uống sữa đậu nành sẽ làm suy giảm nội tiết tố nam testosterone, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và giảm khả năng tình dục. Tuy nhiên, ngày nay nhiều nghiên cứu đã chứng minh và cho thấy quan điểm này rất thiếu căn cứ.

Dù isoflavone trong đậu nành có cấu gần giống với estrogen nhưng không phải là estrogen và không gây biến đổi nội tiết tố ở nam giới. Việc tiêu thụ sữa đậu nành với lượng hợp lý hoàn toàn không làm thay đổi mật độ, số lượng, hình dạng hay khả năng di chuyển của tinh trùng, đồng thời không gây ảnh hưởng đến "bản lĩnh đàn ông".

Isoflavone trong đậu nành không phải là estrogen nội sinh. Ảnh minh họa AI

Lợi ích sức khỏe của đậu nành đối với nam giới

Không chỉ an toàn, đậu nành còn là nguồn dinh dưỡng mang lại nhiều giá trị vượt trội cho sức khỏe nam giới:

- Bảo vệ tuyến tiền liệt: Hàm lượng isoflavone cùng các chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa nguy cơ phì đại và giảm rủi ro mắc ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

- Tốt cho tim mạch và huyết áp: Đậu nành giàu acid amin arginine và protein thực vật giúp giảm cholesterol xấu (LDL), ổn định huyết áp và bảo vệ thành mạch.

- Hỗ trợ phòng ngừa đái tháo đường: Với chỉ số đường huyết thấp (GI thấp), đậu nành giúp kiểm soát lượng đường trong máu và hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo hiệu quả.

- Giúp xương chắc khỏe: Nguồn canxi và protein dồi dào trong sữa đậu nành hỗ trợ duy trì mật độ xương, phòng ngừa loãng xương và phát triển cơ bắp.

Cách sử dụng sữa đậu nành an toàn và khoa học

Để hấp thu tối đa dinh dưỡng mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa, nên lưu ý:

- Uống lượng vừa đủ: Liều lượng khuyến cáo mỗi ngày là từ 300 - 500 ml sữa đậu nành. Việc tiêu thụ quá nhiều bất kỳ thực phẩm nào cũng có thể gây mất cân bằng khẩu phần dinh dưỡng.

- Bắt buộc phải đun sôi kỹ: Sữa đậu nành sống chứa chất ức chế men trypsin và saponin. Nếu chưa được đun sôi kỹ, các chất này có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến đau bụng, buồn nôn hoặc tiêu chảy.

- Không uống khi quá đói: Đậu nành nên được uống lúc cơ thể không đói cũng không no. Việc sử dụng sữa đậu lúc đói sẽ khiến cơ thể không hấp thu được chất dinh dưỡng. Vì thế thời điểm uống sữa đậu trong ngày cũng rất quan trọng.

- Hạn chế cho quá nhiều đường: Nên ưu tiên uống sữa nguyên chất hoặc chỉ thêm một lượng đường nhỏ để tránh làm tăng nguy cơ thừa cân và rối loạn chuyển hóa.