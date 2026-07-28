5 thói quen âm thầm làm giảm tuổi thọ nam giới: Không chỉ thuốc lá, nhiều người vẫn mắc sai lầm thứ 4 mỗi ngày

Trong công việc, không ít nam giới vẫn giữ quan niệm "có bệnh cũng phải cố", xem việc chịu đựng đau mỏi hay bỏ qua những dấu hiệu bất thường là biểu hiện của sự mạnh mẽ. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng chính tâm lý chủ quan này khiến nhiều bệnh lý chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn. Nếu muốn kéo dài tuổi thọ nam giới và duy trì sức khỏe lâu dài, điều đầu tiên cần thay đổi không phải là sử dụng những phương pháp đắt tiền mà là từ bỏ các thói quen đang âm thầm làm tổn hại cơ thể mỗi ngày.

Tuổi thọ của nam giới không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền

Không ít người cho rằng nam giới sống thọ hay không chủ yếu do yếu tố bẩm sinh quyết định. Thực tế, khoa học cho thấy phụ nữ có một số lợi thế sinh học nhất định, chẳng hạn hai nhiễm sắc thể X giúp tăng khả năng sửa chữa tổn thương DNA và bảo vệ cơ thể trước một số bệnh lý.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định khoảng cách tuổi thọ giữa nam và nữ không chỉ đến từ gen mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn bởi lối sống và hành vi chăm sóc sức khỏe.

Nhiều nam giới làm việc trong môi trường áp lực cao, thường xuyên tiếp xúc với nguy cơ tai nạn nghề nghiệp hoặc hóa chất độc hại. Bên cạnh đó, tâm lý "đàn ông phải chịu đựng", ngại đi khám bệnh và chỉ đến bệnh viện khi triệu chứng trở nên nghiêm trọng cũng khiến nhiều bệnh lý bị bỏ lỡ "giai đoạn vàng" để điều trị.

Một số khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ nam giới bỏ qua các dấu hiệu bất thường của cơ thể vẫn ở mức cao. Điều này góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư, đột quỵ và nhiều bệnh mạn tính khác.

Một số thói quen tưởng chừng vô hại trong sinh hoạt hằng ngày có thể âm thầm làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính và rút ngắn tuổi thọ ở nam giới. (Ảnh minh họa)

5 thói quen phổ biến đang âm thầm rút ngắn tuổi thọ nam giới

1. Ăn quá nhiều dầu mỡ, muối và thực phẩm chế biến sẵn

Bữa sáng với đồ chiên rán, bữa tối nhiều thịt nướng, đồ ăn nhanh hay thực phẩm nhiều muối đã trở thành thói quen của không ít người.

Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, muối và thực phẩm chế biến sẵn có thể làm tăng cholesterol máu, thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa động mạch, đồng thời làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch và đột quỵ.

Điều đáng lo ngại là quá trình này diễn ra âm thầm trong nhiều năm mà người bệnh gần như không có triệu chứng rõ ràng.

2. Hút thuốc lá nhưng cho rằng chỉ để "giải tỏa căng thẳng"

Nhiều người xem thuốc lá là cách giảm stress hoặc là một phần trong các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, mỗi điếu thuốc đều đưa hàng nghìn chất độc vào cơ thể, trong đó có nhiều chất đã được xác định làm tăng nguy cơ ung thư.

Ngoài tổn thương phổi, hút thuốc còn làm tổn hại lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và bệnh động mạch ngoại biên.

Đặc biệt, nguy cơ này càng tăng lên khi hút thuốc kéo dài trong nhiều năm hoặc kết hợp với uống rượu thường xuyên.

3. Uống rượu thường xuyên để "giải mệt"

Không ít nam giới có thói quen uống một vài ly rượu hoặc bia sau giờ làm với suy nghĩ giúp thư giãn, dễ ngủ hoặc giảm áp lực. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là một quan niệm chưa đúng.

Khi vào cơ thể, cồn được chuyển hóa thành acetaldehyde - một chất đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm chất gây ung thư ở người. Việc uống rượu kéo dài có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, ung thư gan, đồng thời ảnh hưởng đến tim mạch, não bộ và nhiều cơ quan khác.

Nguy cơ càng tăng nếu việc uống rượu đi kèm với hút thuốc lá, chế độ ăn thiếu lành mạnh hoặc ít vận động.

4. Thức khuya và ngủ không đủ giấc

Nhiều người coi việc thức đến 1-2 giờ sáng để làm việc, xem điện thoại hoặc giải trí là chuyện bình thường. Thế nhưng, giấc ngủ chính là khoảng thời gian cơ thể phục hồi và sửa chữa những tổn thương tích lũy trong ngày.

Thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, béo phì, bệnh tim mạch và suy giảm miễn dịch. Bên cạnh đó, chất lượng giấc ngủ kém còn khiến khả năng tập trung giảm sút, dễ cáu gắt và làm tăng nguy cơ tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông.

Các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên duy trì 7-9 giờ ngủ mỗi đêm và cố gắng đi ngủ vào khung giờ tương đối cố định để đồng hồ sinh học hoạt động ổn định.

5. Ngồi quá nhiều, lười vận động

Đặc thù công việc văn phòng hoặc lái xe khiến nhiều nam giới ngồi liên tục từ 8-10 giờ mỗi ngày. Khi cơ thể ít vận động, quá trình trao đổi chất chậm lại, nguy cơ béo phì, tăng đường huyết, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch cũng tăng theo.

Đáng chú ý, ngay cả những người tập thể dục vài buổi mỗi tuần vẫn có thể chịu tác động bất lợi nếu thời gian ngồi liên tục quá dài.

Các chuyên gia khuyến cáo nên đứng dậy đi lại hoặc vận động nhẹ sau mỗi 30-60 phút ngồi làm việc để giảm tác động tiêu cực của lối sống tĩnh tại.

Chỉ cần thay đổi vài thói quen nhỏ cũng có thể tạo khác biệt lớn

Tin vui là việc bảo vệ sức khỏe không nhất thiết phải bắt đầu bằng những phương pháp phức tạp hay tốn kém.

Nhiều nghiên cứu cho thấy những thay đổi nhỏ nhưng được duy trì đều đặn có thể mang lại lợi ích đáng kể cho tuổi thọ và sức khỏe tim mạch.

Chẳng hạn, ưu tiên đi cầu thang bộ khi có thể, duy trì đi bộ nhanh hoặc vận động khoảng 30 phút mỗi ngày, ăn vừa đủ no thay vì thường xuyên ăn quá mức, ngủ đúng giờ và dành vài phút tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng đều là những thói quen có lợi cho cơ thể.

Bên cạnh đó, khám sức khỏe định kỳ cũng rất quan trọng, bởi nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay đái tháo đường thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm trước khi gây biến chứng.

Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng mới bắt đầu thay đổi

Điều đáng tiếc là phần lớn các bệnh mạn tính không xuất hiện chỉ sau một đêm mà hình thành từ những thói quen lặp đi lặp lại trong nhiều năm.

Một điếu thuốc hôm nay, một ly rượu mỗi tối hay vài giờ thức khuya có thể chưa tạo ra hậu quả tức thì. Nhưng khi những hành vi ấy kéo dài, chúng sẽ dần bào mòn sức khỏe, làm tăng nguy cơ bệnh tật và rút ngắn tuổi thọ.

Chăm sóc sức khỏe không phải là việc làm khi đã mắc bệnh, mà bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày. Càng thay đổi sớm, cơ thể càng có nhiều cơ hội duy trì một cuộc sống khỏe mạnh, năng động và kéo dài tuổi thọ.