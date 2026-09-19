Nam sinh 13 tuổi vỡ nhãn cầu sau cú bật ô của bạn học

Khoa Mắt, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tiếp nhận một nam sinh 13 tuổi ở Hà Nội bị chấn thương mắt nghiêm trọng. Trong lúc một bạn học bật ô, phần đầu nhọn bất ngờ chọc thẳng vào mắt em.

Tai nạn xảy ra chỉ trong vài giây nhưng gây vỡ nhãn cầu. Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện 19-8 cấp cứu trong tình trạng tổn thương mắt nặng. Các bác sĩ nhận định chấn thương có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, thậm chí khiến trẻ mất thị lực vĩnh viễn và phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Trong trường hợp tổn thương quá nặng, khả năng bảo tồn nhãn cầu cũng có thể bị ảnh hưởng.

Theo bác sĩ, những vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày đôi khi có thể trở thành nguồn nguy hiểm đối với trẻ nếu sử dụng không đúng cách. Chiếc ô, đặc biệt loại có đầu nhọn, có thể gây tổn thương nghiêm trọng khi được bật ở khoảng cách gần hoặc dùng để đùa nghịch.

Trẻ vào viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương mắt nghiêm trọng. (Ảnh: BVCC)

Vào những ngày mưa, người lớn nên nhắc trẻ không bật hoặc đóng ô khi có người đứng ngay phía trước. Khi mở ô, cần hướng phần đầu xuống đất hoặc về phía khoảng trống, tránh để đầu ô chĩa vào người khác. Trẻ cũng không nên chạy nhảy, xô đẩy, đùa nghịch với ô hoặc dùng ô làm đồ chơi. Nếu có thể, nên chọn những loại ô có phần đầu được thiết kế bo tròn.

Với trường hợp bị vật nhọn đâm vào mắt, việc sơ cứu không đúng cách có thể làm tổn thương nặng thêm. Trẻ tuyệt đối không dụi hoặc ấn vào mắt, không tự lấy dị vật ra, không rửa mắt, nhỏ thuốc hay bôi bất cứ chất gì lên vùng tổn thương.

Người lớn có thể dùng một vật sạch che nhẹ mắt bị thương nhưng không được tạo áp lực lên nhãn cầu. Sau đó, cần đưa trẻ đến bệnh viện hoặc cơ sở chuyên khoa mắt càng sớm càng tốt.

Với các chấn thương mắt xuyên thấu hoặc vỡ nhãn cầu, thời gian có ý nghĩa quan trọng trong việc xử trí và bảo tồn cấu trúc mắt, thị lực. Vì vậy, ngay cả khi vết thương bên ngoài không lớn, trẻ vẫn cần được thăm khám khẩn cấp nếu mắt bị vật nhọn đâm trực tiếp.