6 sai lầm ăn tối hại sức khỏe, làm giảm tuổi thọ

Ăn tối quá no

Ăn tối quá nhiều không giúp cơ thể bổ sung dinh dưỡng mà còn khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá sức. Người trung niên và cao tuổi nên ăn đến khoảng 70% mức no, tức vẫn cảm giác có thể ăn thêm nhưng không còn đói rõ rệt. Nên ưu tiên những thực phẩm dễ tiêu hóa.

Ăn nhiều dầu mỡ

Bữa tối nhiều chất béo cũng là sai lầm cần tránh. Sau bữa tối, mức độ vận động thường giảm, trong khi lượng chất béo và cholesterol nạp vào cần được cơ thể chuyển hóa. Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa và cholesterol trong thời gian dài có thể góp phần làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch, đặc biệt ở người vốn có tiền sử tăng huyết áp hoặc mỡ máu cao.

Nên ưu tiên cá, tôm, thịt gia cầm bỏ da và các nguồn đạm phù hợp; chế biến bằng cách hấp, luộc hoặc xào ít dầu thay vì chiên rán, kho nhiều dầu.

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Ăn tối quá muộn

Nhiều người có thói quen chỉ ăn khi xong việc hoặc thấy đói, khiến bữa tối bị đẩy đến 20-21h. Việc ăn quá gần giờ ngủ có thể gây khó chịu tiêu hóa, ảnh hưởng giấc ngủ và làm xáo trộn nhịp sinh học cũng như quá trình điều hòa đường huyết.

Nếu có thể, nên ăn tối trước giờ ngủ khoảng 3-4 tiếng. Với người có lịch sinh hoạt thông thường, nên cố gắng hoàn thành bữa tối trước 19h và không nên quá 20h.

Bữa tối chỉ ăn rau, cháo

Một số người cao tuổi cho rằng chỉ ăn rau hoặc cháo loãng vào buổi tối giúp "thải độc", giảm mỡ máu. Tuy nhiên, nếu kéo dài, cách ăn này có thể khiến cơ thể thiếu protein và chất béo cần thiết.

Người lớn tuổi vốn có nguy cơ mất khối cơ theo thời gian. Vì vậy, bữa tối nên cân đối giữa tinh bột, protein và rau củ, thay vì loại bỏ hoàn toàn thịt, trứng, sữa hay các nguồn đạm khác.

Một bữa ăn cân bằng có tỷ lệ gồm khoảng một nắm tay tinh bột, một phần protein cỡ lòng bàn tay và hai phần rau.

Bỏ bữa tối để giảm cân, hạ đường huyết

Một số người thừa cân hoặc có đường huyết cao chọn cách nhịn ăn tối với hy vọng giảm cân nhanh hoặc kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, bỏ bữa không phải giải pháp phù hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt người đang sử dụng thuốc hạ đường huyết.

Thay vì bỏ hoàn toàn tinh bột, có thể giảm lượng ăn xuống khoảng hai phần ba so với thông thường, đồng thời thay một phần cơm trắng bằng ngũ cốc nguyên hạt hoặc các loại đậu. Người mắc bệnh tiểu đường nên điều chỉnh chế độ ăn theo tình trạng sức khỏe và hướng dẫn của bác sĩ.

Nằm hoặc vận động mạnh ngay sau ăn

Sau bữa tối, nhiều người lập tức nằm trên sofa, trong khi một số khác lại đi bộ nhanh hoặc tập luyện với cường độ cao. Nằm ngay sau ăn có thể làm tăng nguy cơ trào ngược axit, còn vận động mạnh khiến hệ tiêu hóa khó chịu và có thể gây thêm áp lực lên khớp, đặc biệt ở người cao tuổi.

Sau bữa ăn tối, nên nghỉ ngơi nhẹ nhàng, đứng hoặc đi bộ chậm vài phút. Sau khoảng 30 phút, có thể thực hiện các hoạt động nhẹ như đi bộ thư thả.