Vì sao người Nhật Bản ăn thịt ngựa sống?

Ẩm thực Nhật Bản nổi tiếng với sự tinh tế, tôn trọng hương vị tự nhiên và tính nghệ thuật cao trong cách bài trí. Khi nhắc đến các món sống, phần lớn chúng ta thường nghĩ ngay đến sushi hay sashimi cá hồi, cá ngừ tươi ngon.

Thực ra trong bức tranh ẩm thực đa dạng của người Nhật còn có một món sống đặc trưng nữa, đó là thịt ngựa sống - basashi. Việc thưởng thức thịt ngựa sống không đơn thuần là trải nghiệm vị giác mới lạ, mà nó còn gắn liền với chiều dài lịch sử, văn hóa tôn vinh sức khỏe và triết lý ẩm thực độc đáo của người Nhật Bản.

Nhiều người cảm thấy kinh hãi khi biết đến món thịt ngựa sống ở Nhật Bản. (Ảnh: JPTimes)

Món ăn từ thời kỳ khắc nghiệt

Món thịt ngựa sống tại Nhật Bản có lịch sử nhiều thế kỷ, gắn liền với những biến động xã hội và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của từng vùng đất. Vào thời kỳ Sengoku (năm 1467 - 1615), các lãnh chúa và samurai phải trải qua những cuộc chiến tranh kéo dài và thiếu thốn nguồn lương thực. Thịt ngựa được tận dụng như một nguồn quân lương dồi dào, ăn nhanh để duy trì sức mạnh cho quân đội trên chiến trường.

Qua thời gian, việc ăn thịt ngựa dần chuyển đổi từ một giải pháp sinh tồn thành một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng. Đặc biệt, tỉnh Kumamoto được xem là cái nôi của món basashi hiện đại, nơi người dân tự hào gìn giữ và phát huy truyền thống này qua nhiều thế hệ.

Việc thưởng thức một đĩa thịt ngựa tươi ngon tại Kumamoto không chỉ là thưởng thức món ăn, mà còn là cách người dân kết nối với quá khứ, tôn vinh sự kiên cường và tinh thần gắn kết cộng đồng của tổ tiên họ.

Thịt ngựa được chế biến ăn với cơm, thơm ngon không kém món sushi truyền thống. (Ảnh: Nagano)

Thịt ngựa ít nhiễm ký sinh trùng hơn

Một trong những lý do lớn nhất khiến thịt ngựa sống được người Nhật đón nhận rộng rãi chính là sự yên tâm về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm. Khác với nhiều gia súc khác, ngựa là loài động vật có thân nhiệt cao hơn và hệ miễn dịch cực kỳ mạnh mẽ, giúp chúng ít bị nhiễm các loại ký sinh trùng hay vi khuẩn truyền nhiễm thường gặp.

Tại Nhật Bản, ngành công nghiệp chăn nuôi và chế biến thịt ngựa tuân thủ những quy định kiểm định y tế nghiêm ngặt hàng đầu thế giới. Từ khâu chăn nuôi trong môi trường khép kín, kiểm tra thú y định kỳ cho đến quy trình cấp đông sâu để tiêu diệt mầm bệnh, mọi công đoạn đều được giám sát chặt chẽ trước khi đưa ra thị trường.

Nhờ vào sự minh bạch, cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao độ của người làm nghề, thực khách hoàn toàn có thể thưởng thức món basashi nguyên bản mà không phải lo lắng về vấn đề sức khỏe.

Trước khi được chế biến, thịt ngựa phải trải qua quy trình chăn nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt. (Ảnh: Japan Food Guide)

Lợi ích dinh dưỡng vượt trội

Trong đời sống hiện đại, người Nhật Bản luôn đặt vấn đề sức khỏe và dinh dưỡng lên hàng đầu khi lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Thịt ngựa sống được xem là siêu thực phẩm nhờ sở hữu bảng thành phần dinh dưỡng ấn tượng, vượt nhiều loại thịt đỏ khác như thịt bò hay thịt lợn.

Loại thịt này dồi dào protein chất lượng cao, cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu cho cơ thể trong khi lượng chất béo bão hòa lại thấp. Bên cạnh đó, thịt ngựa còn rất giàu glycogen, một dạng năng lượng dự trữ giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sau những giờ làm việc căng thẳng, cùng với hàm lượng sắt và canxi cao giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu.

Chính vì những ưu điểm này, basashi trở thành lựa chọn hàng đầu của những người theo đuổi lối sống lành mạnh, vận động viên và những ai muốn duy trì vóc dáng cân đối.

Thịt ngựa có khả năng bổ sung năng lượng hiệu quả. (Ảnh: JeePee)

Hương vị ấn tượng, tinh tế

Trải nghiệm ẩm thực với thịt ngựa sống mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với các món sashimi từ hải sản. Khi thưởng thức một lát basashi mỏng được cắt khéo léo, thực khách sẽ cảm nhận được ngay độ tươi mát, mềm mại và sự tan chảy tự nhiên ngay trên đầu lưỡi mà không hề có cảm giác ngấy hay mùi hôi khó chịu.

Để tôn lên trọn vẹn hương vị thanh tao của thịt ngựa, người Nhật thường kết hợp chúng với gừng tươi băm nhuyễn, hành lá thái nhỏ và chấm cùng nước tương đậu nành ngọt đặc trưng hoặc nước sốt mè. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa cái vị ngọt đậm đà tự nhiên của thịt, cái cay nồng ấm áp của gừng và vị mặn mà của nước tương tạo nên hương vị tinh tế.

Đây chính là minh chứng rõ nét cho triết lý ẩm thực tối giản nhưng đầy chiều sâu của người Nhật, nơi mỗi nguyên liệu đều được khai thác để đạt đến độ hoàn hảo tối đa.

Một quầy hàng basashi tại thành phố Kumamoto, Nhật Bản. (Ảnh: JeePee)

Triết lý sống của người Nhật

Lý do cuối cùng xuất phát từ chính triết lý sống cốt lõi của người Nhật Bản, đó là sự tôn trọng tuyệt đối đối với thiên nhiên và lòng biết ơn đối với vạn vật. Trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản, việc thưởng thức món ăn sống không đơn thuần là để thỏa mãn vị giác, mà còn là cách để con người cảm nhận trọn vẹn sự tươi nguyên và tinh khiết nhất mà thiên nhiên ban tặng.

Khi ăn thịt ngựa sống, người Nhật luôn trân trọng công sức của người nông dân nuôi dưỡng và quy trình chế biến công phu của người đầu bếp. Sự trân trọng này được thể hiện qua cách bài trí món ăn trang nhã, cách thưởng thức từ tốn và thái độ biết ơn trước mỗi bữa ăn. Qua đó, món basashi không chỉ đại diện cho một nét văn hóa ẩm thực độc đáo của Nhật Bản, mà còn phản ánh sâu sắc lối sống hài hòa, trân quý từng khoảnh khắc của con người xứ sở hoa anh đào.