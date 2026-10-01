Cách nấu giả cầy ngon chuẩn vị, bì giòn sần sật mà bên trong thịt mềm, ai cũng muốn ăn

Nguyên liệu cho món giả cầy ngon

+ 1kg chân giò heo

+ 2 thìa mẻ, 1 thìa mắm tôm, 1 thìa riềng xay, 1 thìa nghệ tươi giã nhuyễn

+2 thìa nước mắm ngon, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa đường

+ 1 củ hành tím, 1 củ tỏi, chút ớt nếu ăn cay

+ Bún tươi, rau sống ăn kèm (rau thơm, chuối chát, khế, giá đỗ…)

Cách làm món giả cầy ngon

Các nguyên liệu chuẩn bị sẵn để làm món giả cầy. Ảnh: Thanh Huệ

Sơ chế chân giò: Để món giả cầy lên màu đẹp, đượm chút mùi khói đặc trưng nên dùng rơm hoặc bã mía thui hoặc nướng kỹ cho ngả màu nâu sậm. Sau đó, cạo hết bụi tro, xóc qua chút muối hạt rồi rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Mọi người cũng có thể thu sơ bằng rơm/gas hoặc nướng trên than/lò đến khi da xém vàng thơm thì cạo sạch lông, rửa lại kỹ.Chặt miếng vừa ăn, trần sơ nước sôi có chút muối và gừng để khử mùi hôi.

2. Ướp thịt: Trộn chân giò với mẻ, mắm tôm, nước mắm, riềng, nghệ, tỏi, hành băm, đường, hạt nêm. Để ngấm khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Nếu có thời gian để ướp non nửa buổi càng thấm, thịt càng ngon, còn vào mùa hè thì bọc màng bọc thực phẩm để ngăn mát tủ lạnh.

3. Hầm nồi áp suất: Cho thịt đã ướp vào nồi áp suất xào săn và thêm nước lọc xâm xấp mặt thịt. Đậy nắp, chọn chức năng hầm khoảng 15 phút, sau đó xả áp tự nhiên, nêm nếm lại vừa miệng.Món giả cầy ngon và đạt chuẩn phải nên nấu 2 lửa. Ở lần đầ, cho móng giò và thịt bắp giò đã ướp kỹ lên bếp đảo cho săn. Sau đó cho nước vào xâm xấp mặt thịt. Khi nước sôi trở lại hớt bỏ bọt, rồi hạ lửa vừa đun 25 - 30 phút rồi tắt bếp.Trước khi ăn, bạn đun lần 2 khoảng 5 - 10 phút. Nêm nếm lại cho vừa miệng.

4. Thưởng thức: Múc giả cầy ra bát, rắc thêm chút tiêu. Giả cầy ngả màu nâu vàng óng hấp dẫn, khi ăn bên ngoài bì giòn sần sật mà bên trong thịt mềm, nước sóng sánh vàng rượi, đượm mùi thơm của mắm tôm, riềng mẻ rất cuốn vị.

Món giả cày này ăn kèm với bún tươi, rau sống, chấm thêm tí mắm tôm pha chanh ớt nữa thì… chuẩn bài, nhất là trong những ngày mưa mát.