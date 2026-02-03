Ăn tỏi sai cách, coi chừng rước bệnh vào người

Tác hại của tỏi đối với hệ tiêu hóa

Một trong những ảnh hưởng rõ rệt nhất của tỏi là tác động không thuận lợi đến hệ tiêu hóa, đặc biệt ở những người có dạ dày nhạy cảm.

Gây ợ nóng, trào ngược dạ dày

Tỏi chứa allicin - hợp chất lưu huỳnh có khả năng kích thích niêm mạc dạ dày. Việc ăn tỏi, nhất là khi bụng đói, có thể làm tăng tiết axit, dẫn đến ợ nóng, nóng rát vùng thượng vị. Một số nghiên cứu cho thấy, tỏi còn làm giảm khả năng co thắt của cơ vòng thực quản dưới, khiến axit dễ trào ngược lên thực quản, gây cảm giác chua miệng và khó chịu.

Mức độ ảnh hưởng khác nhau ở từng người, tùy thuộc vào lượng tỏi tiêu thụ, tình trạng tiêu hóa và cơ địa.

Đầy hơi, khó tiêu

Trong tỏi có chứa fructan - một loại carbohydrate phức tạp. Ở một số người, fructan khó được tiêu hóa hoàn toàn, dễ gây đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu, nhất là khi ăn nhiều trong thời gian ngắn.

Tiêu chảy

Các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi, khi được tiêu thụ quá mức, có thể kích thích ruột, tạo khí và gây rối loạn tiêu hóa, dẫn đến tiêu chảy. Khi gặp tình trạng này, việc rà soát lại chế độ ăn, đặc biệt là lượng tỏi sử dụng, là điều cần thiết. Hạn chế hoặc ngừng ăn tỏi có thể giúp cải thiện triệu chứng trong một số trường hợp.

Làm nặng thêm viêm loét dạ dày

Với người đang bị viêm loét dạ dày, tỏi có thể khiến tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Việc tăng tiết axit và kích thích niêm mạc khiến cơn đau, cảm giác khó chịu kéo dài, đồng thời làm chậm quá trình phục hồi của lớp niêm mạc bị tổn thương.

Tác hại của tỏi đối với sức khỏe tổng thể

Gây mùi hôi miệng

Tỏi nổi tiếng với mùi đặc trưng khó chịu. Sau khi ăn, mùi này có thể tồn tại lâu trong khoang miệng, thậm chí bám vào da và quần áo, gây bất tiện trong giao tiếp hàng ngày.

Kích ứng da

Tiếp xúc trực tiếp với tỏi sống có thể gây bỏng nhẹ hoặc kích ứng da, đặc biệt ở những người có làn da nhạy cảm.

Tương tác với thuốc

Tỏi có khả năng tương tác với một số loại thuốc, làm thay đổi hiệu quả điều trị. Đáng chú ý, tỏi có thể làm tăng tác dụng của thuốc chống đông máu như warfarin, từ đó làm tăng nguy cơ chảy máu.

Ảnh hưởng đến gan

Ít người biết rằng, việc tiêu thụ tỏi với liều lượng lớn trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến chức năng gan. Một số nghiên cứu cho thấy, tỏi dùng quá mức có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

Gây chóng mặt, mệt mỏi

Tỏi có tác dụng hạ huyết áp. Với những người huyết áp thấp hoặc đang dùng thuốc điều trị huyết áp, ăn nhiều tỏi có thể gây chóng mặt, choáng váng và mệt mỏi.

Những đối tượng nên hạn chế sử dụng tỏi

Theo các chuyên gia, một số nhóm người cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng tỏi:

Người mắc bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược axit; Người đang dùng thuốc, nhất là thuốc chống đông máu, thuốc hạ huyết áp hoặc kháng sinh.

Phụ nữ mang thai và cho con bú, do tỏi có thể ảnh hưởng đến thai nhi và trẻ nhỏ nếu dùng quá nhiều; Người có rối loạn đông máu, vì tỏi có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.