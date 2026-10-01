Loại rau có hương thơm độc đáo, tươi mát, giàu kali, ăn vào mùa thu bổ sung năng lượng, đẹp da, dưỡng mắt

Khi bạn đến chợ vào mùa thu, bạn sẽ nhận thấy một hiện tượng thú vị: các quầy bán củ cải và bắp cải luôn đông đúc nhất, như thể mọi người đều cho rằng đây là hai loại rau củ cần mua nhiều nhất vào mùa thu.

Nhưng thành thật mà nói, mặc dù củ cải và bắp cải rất ngon, nhưng ăn quá nhiều loại rau này sẽ dễ gây ngán.

Thực tế, có một số loại rau củ tuyệt vời khác để mua ở chợ mùa thu – chúng rẻ, ngon đúng mùa và quan trọng nhất là chúng có thể giúp giảm bớt tình trạng khô và khó chịu do mùa thu gây ra, giúp dạ dày bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Dưới đây là 2 loại rau "vàng" theo mùa, hoàn hảo cho mùa thu.

1. Loại rau: Cải cúc

Rau cải cúc khá thú vị; một số người thích chúng, trong khi những người khác lại thấy vị của chúng quá nồng. Nhưng chính hương thơm độc đáo, tươi mát đó mới làm nên sự đặc biệt của loại rau này.

Thời xưa, loại rau này được gọi là "rau của Hoàng đế" vì hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao, và được chế biến đặc biệt dành cho triều đình.

Rau cải cúc có hàm lượng kali khá cao, chứa khoảng 220 miligam trên 100 gram. Vào mùa thu, mọi người thường cảm thấy mệt mỏi và thiếu năng lượng; việc bổ sung đủ kali có thể giúp giảm bớt những cảm giác này.

Ngoài ra, loại rau này còn giàu carotene, có lợi cho mắt và da. Chúng cũng giàu chất xơ; vào mùa thu, khi khẩu vị có xu hướng tăng lên, rau cúc có thể giúp kích thích tiêu hóa.

Món ăn gợi ý: Rau cải cúc xào tỏi với tôm khô

Nguyên liệu: Một bó lớn rau cải cúc, một ít tôm khô, bốn hoặc năm tép tỏi, một chút nước tương nhạt và muối vừa ăn.

Cách làm:

- Loại bỏ rễ già và lá vàng của cải cúc, rửa sạch và tách lá khỏi thân. Nếu thân cây dày, hãy bẻ chúng ra bằng tay để chúng chín nhanh hơn và thấm gia vị tốt hơn. Rửa tôm khô với nước và vắt bớt nước thừa. Giã nát tỏi và băm nhỏ.

- Làm nóng chảo và cho dầu vào, lượng dầu nhiều hơn một chút so với bình thường khi xào. Đầu tiên, cho tôm khô vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi tôm chuyển sang màu vàng nâu và tỏa mùi thơm. Sau đó, cho một nửa lượng tỏi băm vào xào đến khi thơm.

- Vặn lửa lớn, cho cuống cải cúc vào trước, xào nhanh trên lửa lớn trong nửa phút. Khi cuống đã mềm một chút, cho tất cả lá vào và tiếp tục xào nhanh trên lửa lớn.

- Khi rau cải cúc đã mềm nhưng vẫn giữ được màu xanh tươi, rưới một ít nước tương nhạt dọc theo mép chảo. Nếm thử để kiểm tra độ mặn trước khi quyết định có thêm muối hay không – cả tôm khô và nước tương nhạt đều đã mặn, vì vậy chỉ cần thêm rất ít muối, hoặc không thêm muối.

Khuấy đều và lập tức tắt bếp, vớt ra khỏi chảo. Toàn bộ quá trình chỉ mất từ ​​hai đến ba phút; nấu quá lâu sẽ làm rau cải cúc tiết ra nước và mất đi độ giòn.

2. Loại rau: Cải thìa

Cải thìa là một trong những loại rau bình dị nhưng vô cùng giá trị trên thị trường. 1 bó chỉ hơn 10 nghìn đồng, nhưng hàm lượng dinh dưỡng của loại rau này thuộc hàng cao nhất trong các loại rau lá xanh.

Đây là một thống kê có thể bạn không tin: 100 gram cải thìa chứa khoảng 153 miligam canxi, cao hơn 104 miligam trong 100 gram sữa, trong khi lượng calo của nó chỉ bằng khoảng một phần tư so với sữa.

Hơn nữa, loại rau này có hàm lượng axit oxalic thấp, giảm thiểu sự cản trở đến quá trình hấp thụ và sử dụng canxi. Nó cũng chứa vitamin K, và hàm lượng kali và magiê của nó cao hơn một chút so với sữa. Xào cải thìa vài lần một năm vào mùa thu vừa tiết kiệm vừa có lợi cho sức khỏe.

Món ăn gợi ý: Cải thìa xào nấm hương

Nguyên liệu: 5-6 cây cải thìa nhỏ, 8-10 nấm hương tươi, 1 muỗng canh nước sốt hàu, 1 muỗng canh nước tương nhạt, 1/2 muỗng canh đường, lượng tỏi băm vừa đủ, 1 muỗng cà phê bột bắp.

Cách làm:

- Trước tiên, chuẩn bị nước chấm: một thìa nước tương nhạt, một thìa nước mắm, nửa thìa đường và nửa bát nước nhỏ. Khuấy đều và để sang một bên.

- Rửa sạch rau cải thìa và bổ đôi theo chiều dọc nếu rễ dày. Loại bỏ cuống nấm shiitake và thái lát.

- Đun sôi nước trong nồi, cho một thìa nhỏ muối và vài giọt dầu, sau đó chần cải thìa khoảng nửa phút. Vớt ra và bày lên đĩa. Thêm muối và dầu giúp cải thìa giữ được màu xanh tươi sau khi chần và ngăn ngừa bị vàng.

- Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào phi thơm. Thêm nấm hương thái lát vào xào đến khi mềm và mép hơi cong. Đổ nước sốt đã chuẩn bị vào và đảo đều để nấm ngấm gia vị.

Cuối cùng, cho một thìa nhỏ bột bắp vào và làm sánh nước sốt một chút. Rưới nước sốt cùng với nấm lên trên cải thìa đã xếp sẵn.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!