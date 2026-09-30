Bác sĩ viện Bạch Mai chỉ rõ 4 dấu hiệu ung thư đường tiêu hóa dễ bỏ qua

Ung thư đường tiêu hóa gia tăng, người trẻ cũng không nên chủ quan

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, hệ tiêu hóa vốn được ví như "nhà máy năng lượng" của cơ thể, trải dài từ thực quản, dạ dày cho đến đại trực tràng. Khi nhà máy này gặp trục trặc, toàn bộ sức khỏe thể chất sẽ suy sụp.

Đáng lo ngại là trong những năm gần đây, các bệnh lý ác tính thuộc đường tiêu hóa đang gia tăng với tốc độ chóng mặt, trở thành gánh nặng y tế lớn do phần lớn người bệnh đều đến viện khi các khối u đã xâm lấn rộng.

Theo ước tính GLOBOCAN 2024 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), Việt Nam ghi nhận khoảng 22.584 ca ung thư đại trực tràng mắc mới và 10.990 ca tử vong; với ung thư dạ dày, các con số tương ứng là 12.373 ca mắc mới và 10.280 ca tử vong.

Tại Việt Nam, lối sống công nghiệp, thói quen ăn nhiều thịt chế biến sẵn, ít vận động cùng sự chủ quan trong kiểm tra sức khỏe có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Ung thư đường tiêu hóa không chỉ gặp ở người cao tuổi mà còn có thể xuất hiện ở những người trong độ tuổi lao động.

Ảnh minh họa.

Những thói quen tăng nguy cơ gây ung thư đường tiêu hóa

Theo phân tích chuyên môn của PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, các tế bào ác tính đường tiêu hóa có thể hình thành dưới tác động của nhiều yếu tố nguy cơ.

Chế độ ăn uống nhiều thịt và chất béo là một trong những yếu tố cần lưu ý. Tiêu thụ lượng lớn thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn và thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, đồ đóng hộp nhưng thiếu chất xơ từ rau củ quả có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Một số tổn thương tiền ung thư cũng có thể bị bỏ qua. Một số polyp đại trực tràng có khả năng tiến triển thành ung thư theo thời gian; người mắc bệnh viêm ruột mạn tính cũng cần được đánh giá nguy cơ. Phát hiện và cắt bỏ polyp tiền ung thư giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Bên cạnh đó, ít vận động, thừa cân, béo phì và yếu tố di truyền cũng liên quan đến nguy cơ mắc bệnh. Những người có bố mẹ, anh chị em ruột mắc ung thư đại trực tràng hoặc các hội chứng polyp di truyền cần trao đổi với bác sĩ để được đánh giá nguy cơ phù hợp.

4 dấu hiệu ung thư đường tiêu hóa dễ bỏ qua

Hệ tiêu hóa có khả năng bù trừ tốt nên ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể vẫn ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường. Tuy nhiên, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương khuyến cáo nên đi khám khi nhận thấy những thay đổi bất thường kéo dài, đặc biệt khi đi ngoài ra máu hoặc xuất hiện phân đen.

Rối loạn thói quen đại tiện: Người bệnh có thể thường xuyên táo bón hoặc tiêu chảy thất thường, hoặc xuất hiện cảm giác đi ngoài xong vẫn muốn đi tiếp, còn gọi là mót rặn.

Thay đổi hình dạng phân: Phân không còn thành khuôn như bình thường mà trở nên mỏng, bẹt, nhỏ do lòng đại tràng bị tổn thương hoặc chèn ép.

Xuất hiện máu trong phân: Đi ngoài ra máu tươi hoặc phân có màu sẫm, đen, đôi khi kèm chất nhầy là những dấu hiệu cần được kiểm tra, đặc biệt nếu tình trạng kéo dài hoặc tái diễn.

Cơ thể suy nhược: Đau bụng âm ỉ vùng dưới rốn, mệt mỏi thường xuyên do thiếu máu thầm lặng hoặc sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân cũng cần được lưu ý.

Những biểu hiện trên không đồng nghĩa chắc chắn với ung thư đường tiêu hóa, nhưng nếu kéo dài hoặc xuất hiện bất thường, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Phòng ngừa ung thư đường tiêu hóa bằng cách nào?

Y học thế giới cho thấy nguy cơ ung thư đại trực tràng có thể giảm nhờ thay đổi lối sống và thực hiện sàng lọc phù hợp, dù không thể phòng ngừa hoàn toàn.

Mỗi người nên chủ động cắt giảm lượng thịt đỏ và thịt chế biến sẵn trong khẩu phần ăn hằng ngày, tăng cường ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và duy trì thói quen vận động đều đặn.

Đặc biệt, theo Hội Ung thư Hoa Kỳ, người có nguy cơ trung bình nên bắt đầu sàng lọc ung thư đại trực tràng từ 45 tuổi bằng xét nghiệm phân hoặc các phương pháp quan sát đại trực tràng như nội soi. Người có nguy cơ cao cần trao đổi với bác sĩ để được đánh giá và sàng lọc sớm hơn.

Chủ động nhận biết những thay đổi bất thường của cơ thể và thực hiện sàng lọc đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm các bệnh lý đường tiêu hóa.