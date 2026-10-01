Chỉ ăn cháo trắng và cá để giữ dáng, mỡ máu cô gái tăng báo động

Một phụ nữ hơn 30 tuổi khiến các bác sĩ kinh ngạc khi xét nghiệm mỡ máu tăng vọt dù cơ thể gầy yếu. Bác sĩ Hong Huifeng, chuyên khoa Tim mạch tại Bệnh viện Shin Kong (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết tổng lượng cholesterol của bệnh nhân lên tới hơn 400 mg/dL (người bình thường dưới 200 mg/dL). Đặc biệt, chỉ số LDL (mỡ máu "xấu") chạm mốc 276 mg/dL, cao gấp hơn hai lần mức an toàn (dưới 130 mg/dL).

Đáng nói, bệnh nhân không hề thừa cân. Trên trang cá nhân, bác sĩ Hong Huifeng chia sẻ chỉ số khối cơ thể (BMI) của cô chỉ đạt 17 - mức gầy báo động. Các xét nghiệm khác như triglyceride (chất béo trung tính), HDL (mỡ máu "tốt") đều bình thường và không có protein trong nước tiểu, giúp loại trừ các bệnh lý về thận như hội chứng thận hư.

Tuy nhiên, cơ thể cô đã phát đi hàng loạt tín hiệu suy kiệt: huyết áp tâm thu chỉ vỏn vẹn hơn 70 mmHg, nhịp tim chậm nguy hiểm ở mức 30-40 lần/phút và đã mất kinh nguyệt suốt 4-5 năm.

Thấy mỡ máu cao ngất ngưởng ở một người quá gầy, ban đầu bác sĩ nghi ngờ cô mắc chứng tăng cholesterol máu do di truyền. Dù vậy, khi kiểm tra gân gót chân (gân Achilles) - nơi cholesterol thường tích tụ và làm dày gân ở người mang gene bệnh - bác sĩ thấy gân của cô rất mỏng, loại trừ ngay yếu tố gia đình. Để tìm căn nguyên, bác sĩ Hong Huifeng chuyển bệnh nhân sang khoa Nội tiết.

Tại đây, nguyên nhân thực sự mới vỡ lẽ: mỗi ngày cô chỉ nạp khoảng 500 calo. Thực đơn kéo dài suốt thời gian qua vô cùng đạm bạc, chỉ quanh quẩn với cháo trắng và cá.

Bác sĩ Hong Huifeng phân tích, việc bỏ đói cơ thể kéo dài khiến chức năng sinh lý suy sụp, gây tụt huyết áp, nhịp tim chậm và tắt kinh. Thiếu chất trầm trọng còn làm giảm lượng albumin trong máu, dẫn tới nguy cơ phù nề.

Thực đơn kéo dài suốt thời gian qua của bệnh nhân vô cùng đạm bạc, chỉ quanh quẩn với cháo trắng và cá. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Nhiều người lầm tưởng nhịn ăn sẽ hết mỡ máu, nhưng cơ chế thực tế lại ngược lại do rối loạn chuyển hóa. Khi thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, gan không còn đủ sức chuyển hóa và đào thải mỡ xấu. Tình trạng này kết hợp với nồng độ hormone tuyến giáp T3 sụt giảm khiến cholesterol ứ đọng trong máu, dẫn đến hội chứng "tăng cholesterol máu do bỏ đói" (Starvation Hypercholesterolemia). Bác sĩ cảnh báo nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Việc điều trị cho trường hợp này cũng cần hết sức thận trọng. Nếu cho người bệnh ăn uống nhiều trở lại một cách đột ngột, cơ thể rất dễ rơi vào hội chứng nuôi ăn lại (refeeding syndrome) dẫn tới đột tử. Do đó, lượng calo nạp vào phải được tăng từng chút một theo lộ trình chặt chẽ.

Nhờ tuân thủ đúng phác đồ, chỉ sau 3 tuần tăng dần khẩu phần ăn, lượng mỡ máu xấu của người phụ nữ đã giảm ngoạn mục 100 mg/dL. Huyết áp và nhịp tim cũng dần phục hồi về ngưỡng an toàn. Ca bệnh là lời cảnh tỉnh rõ ràng: ăn kiêng cực đoan không giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà ngược lại, có thể đẩy hệ chuyển hóa vào bẫy nguy hiểm.