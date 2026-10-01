Tại sao người Nhật thích ăn trứng sống?

Nhật Bản nổi tiếng là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao trên thế giới. Một trong những bí quyết sống thọ của người Nhật đến từ lối sống khoa học và chế độ ăn uống cân bằng, giúp phòng ngừa nhiều bệnh nguy hiểm và sống khỏe mạnh hơn.

Có ý thức về sức khỏe song người Nhật lại yêu thích món trứng sống, đặc biệt là đập một quả trứng vào bát cơm nóng. Trong khi đó ở các quốc gia khác, thói quen này được coi là nguy hiểm bởi trứng sống có thể gây ngộ độc do vi khuẩn salmonella gây ra.

Vì sao người Nhật thích ăn trứng sống?

Tương truyền rằng tục lệ ăn trứng sống của người Nhật bắt đầu từ thời Edo. Vào thời đó, trứng được coi là một mặt hàng quý giá do giá trị dinh dưỡng cao. Sau đó, món ăn phổ biến nhất với trứng sống, “tamago kake gohan” (cơm với trứng sống), được cho là trở nên phổ biến rộng rãi trong thời kỳ Minh Trị.

Cơm với trứng sống là món ăn phổ biến ở Nhật Bản. (Ảnh: Japaholic)

Nhiều người đoán rằng, người Nhật ăn trứng sống nhưng vẫn sống khỏe là do cơ thể họ kháng khuẩn tốt hơn người bình thường, tuy nhiên sự thật không phải vậy.

Trứng sống nhiều dinh dưỡng hơn

Trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, kali, vitamin A, vitamin D, vitamin B, DHA, omega 3, lutein và sắt. Theo nghiên cứu, nấu chín lòng đỏ trứng giúp cơ thể hấp thụ protein dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng làm giảm hàm lượng vitamin A, vitamin D và vitamin B khoảng 20-30%.

Do đó, lòng đỏ trứng sống có nhiều chất dinh dưỡng hơn trứng chín. Đây là một trong những lý do người Nhật thích ăn trứng sống.

Quy trình sản xuất trứng nghiêm ngặt

Rủi ro lớn nhất khi ăn trứng sống là có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella. Bất chấp rủi ro này, người Nhật vẫn tự tin thưởng thức món ăn này nhờ vào quy trình sản xuất được ví như một “phòng thí nghiệm” khổng lồ.

Vệ sinh triệt để chuồng gà

Chuồng gà được vệ sinh sạch sẽ. (Ảnh: Fujinoyaweb)

Chuồng gà tại Nhật Bản sử dụng thiết kế “chuồng gà không cửa sổ” nhằm ngăn chặn sự xâm nhập mầm bệnh từ bên ngoài. Họ cũng áp dụng phương pháp quản lý chăn nuôi “vào hết, ra hết” để duy trì mức độ vệ sinh cao nhất trong mỗi chuồng gà.

Phương pháp này bao gồm việc thay thế hoàn toàn nhóm gà được nuôi trong cùng một chuồng theo định kỳ, đồng thời vệ sinh, khử trùng chuồng kỹ lưỡng mỗi lần. Điều này góp phần giảm thiểu nguy cơ xâm nhập và lây lan mầm bệnh.

Hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt

Trứng được thu gom tại một cơ sở gọi là “Trung tâm GP (Trung tâm Phân loại và Đóng gói)”. Tại đây, trứng được rửa sạch, sấy khô, khử trùng và phân loại theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Trứng được kiểm tra nghiêm ngặt. (Ảnh: Japanbite)

Trứng được kiểm tra kỹ lưỡng bằng cả máy móc tự động và kiểm tra bằng mắt thường để đảm bảo không có vết nứt hoặc vết bẩn trên vỏ và kích thước phù hợp. Hơn nữa, chất lượng bên trong của trứng cũng được kiểm tra bằng máy móc chuyên dụng. Trứng gà “an toàn và đảm bảo chất lượng” chỉ được giao đến tay người tiêu dùng sau khi trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng tại trung tâm GP.

Hệ thống phân phối nhanh

Trứng ở Nhật Bản được phân phối nhanh chóng, đảm bảo đến tay người tiêu dùng ngay sau khi gà mái đẻ. Quá trình vận chuyển nhanh giảm thiểu thời gian vi khuẩn phát triển, giúp trứng an toàn hơn khi ăn sống.

Ngoài quy trình sản xuất, rửa sạch và chọn lọc nghiêm ngặt, trứng ở Nhật Bản còn được đóng gói theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Gia cầm Nhật Bản. Tiêu chuẩn này yêu cầu mỗi nhà sản xuất trứng phải ghi rõ hạn sử dụng về hương vị, chứ không phải hạn sử dụng để ăn trứng. Hạn sử dụng về hương vị là thời hạn tối đa để ăn trứng sống. Người tiêu dùng được khuyến cáo nấu chín trứng khi hạn sử dụng về hương vị đã hết.