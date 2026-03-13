Bị yếu sinh lý, nam giới nên “nói không” với những thực phẩm nào?

Nguyên nhân và dấu hiệu của yếu sinh lý nam

Yếu sinh lý là tình trạng nam giới không đạt hoặc không duy trì được độ cương cứng khi quan hệ tình dục. Nguyên nhân có thể do tuổi tác khiến hormone testosterone suy giảm, căng thẳng kéo dài, các bệnh lý như tim mạch, tiểu đường, rối loạn nội tiết hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc. Bên cạnh đó, lối sống thiếu khoa học như thức khuya, quan hệ quá mức, lạm dụng thủ dâm hay chế độ ăn thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu protein và kẽm, cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Biểu hiện thường gặp là suy giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương hoặc xuất tinh sớm. Một số trường hợp còn có cảm giác đau rát khi quan hệ, cơ thể mệt mỏi kéo dài, rụng tóc nhiều hoặc loãng xương.

Yếu sinh lý không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tình dục mà còn tác động đến tâm lý và hạnh phúc gia đình

Nam giới yếu sinh lý nên tránh những thực phẩm nào?

Chế độ ăn uống có tác động đáng kể đến sức khỏe sinh lý. Một số loại thực phẩm nếu sử dụng thường xuyên có thể làm trầm trọng hơn tình trạng yếu sinh lý.

Đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ là nhóm thực phẩm cần hạn chế. Những món ăn này chứa nhiều chất béo và năng lượng, dễ gây thừa cân, béo phì. Đồng thời, việc tiêu thụ thường xuyên còn làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, cản trở lưu thông máu - yếu tố quan trọng đối với khả năng cương cứng. Ngoài ra, thực phẩm chiên rán cũng có thể làm giảm nồng độ testosterone trong máu.

Thực phẩm quá mặn hoặc quá ngọt cũng không tốt cho nam giới đang gặp vấn đề sinh lý. Ăn quá mặn hoặc tiêu thụ nhiều đường có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch và quá trình lưu thông máu, từ đó làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương. Các loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn lên men như dưa muối, cà muối… nên được hạn chế.

Rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích là những yếu tố gây hại trực tiếp cho sức khỏe sinh lý. Nhiều người lầm tưởng rằng, rượu bia giúp tăng hưng phấn, nhưng trên thực tế, việc lạm dụng các chất này lại làm giảm khả năng cương cứng và giảm lưu lượng máu đến dương vật. Uống rượu bia kéo dài còn làm suy giảm chất lượng tinh trùng, tăng nguy cơ vô sinh.

Đối với người hút thuốc lá, các chất độc trong khói thuốc có thể làm giảm khả năng sản xuất nitric oxide - chất quan trọng giúp giãn mạch và tăng lưu thông máu đến cơ quan sinh dục. Đây cũng là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ rối loạn cương dương.

Thực phẩm chứa nhiều carbohydrate tinh chế như bánh kẹo, bánh ngọt, đồ ngọt công nghiệp… cũng nên hạn chế. Việc tiêu thụ quá nhiều nhóm thực phẩm này dễ dẫn đến thừa cân, béo phì và làm mất cân bằng hormone testosterone, gây suy giảm ham muốn tình dục và ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng.

Nội tạng động vật dù là món khoái khẩu của nhiều người nhưng lại chứa hàm lượng cholesterol và chất béo bão hòa cao. Nếu ăn thường xuyên, chúng có thể gây tăng mỡ máu, tăng cân và làm gia tăng nguy cơ rối loạn cương dương.

Ngoài ra, nam giới cũng nên hạn chế các món ăn cay nóng, bởi việc tiêu thụ quá nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và làm giảm ham muốn tình dục.

Nên bổ sung thực phẩm gì để hỗ trợ cải thiện sinh lý?

Bên cạnh việc hạn chế các thực phẩm bất lợi, nam giới nên bổ sung những thực phẩm giàu dinh dưỡng như hàu, cá hồi, trứng gà, củ dền, bơ, các loại hạt, dưa hấu, cà chua, quả sung… giúp tăng cường vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe sinh lý.

Tuy nhiên, chế độ ăn chỉ hỗ trợ cải thiện trong trường hợp nguyên nhân liên quan đến dinh dưỡng hoặc lối sống. Nếu yếu sinh lý do bệnh lý, tâm lý hoặc tác dụng phụ của thuốc, người bệnh cần thăm khám để được điều trị phù hợp.