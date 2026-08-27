Quán ngan cháy tỏi phố cổ được lòng các cầu thủ Việt Nam

Mở cửa từ năm 2016, quán ngan cháy tỏi trên phố Hàng Lược là địa chỉ ăn uống thường xuyên của nhóm cầu thủ tuyển quốc gia và cầu thủ các CLB V-League như Đình Bắc, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Văn Hậu, Văn Toàn,...

Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Văn Hậu, Văn Toàn,... từng ghé quán ngan cháy tỏi Thủy Lương theo nhóm sau các đợt tập trung đội tuyển hoặc những trận đấu tại V-League

Không chỉ được các cầu thủ Việt Nam yêu thích, quán ngan cháy tỏi này còn là điểm hẹn quen thuộc của nhiều gương mặt nổi tiếng như diễn viên Tăng Thanh Hà, ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ Hoàng Bách, diễn viên Doãn Quốc Đam, diễn viên Bình An, Á hậu Phương Nga, diễn viên Thúy Ngân,...

Quán ban đầu chủ yếu bán ngan luộc. Món ngan cháy tỏi ra đời khá tình cờ khi gia đình tận dụng phần ngan luộc còn lại, tẩm ướp gia vị rồi chiên cùng tỏi. Không ngờ món ăn mới lạ được thực khách yêu thích, dần trở thành món "tủ" của quán.

Trong lần đầu tiên được ăn thử ngan cháy tỏi, tiền đạo Đình Bắc của CLB Công An Hà Nội tấm tắc khen ngon.

Tú Phạm (bên trái) là cháu của chủ quán, hiện phụ giúp công việc quản lý và có mối quan hệ thân thiết với nhiều cầu thủ Việt.

Điểm hấp dẫn của món ăn nằm ở phần thịt ngan được chiên vàng bên ngoài nhưng vẫn giữ độ mềm, ngọt bên trong, phủ lớp tỏi cháy thơm nức. Vị đậm đà của thịt quyện với mùi tỏi phi tạo nên món ăn khá bắt miệng, phù hợp tụ tập gia đình, nhóm bạn, ăn lai rai.

Ngoài ngan cháy tỏi, thực đơn của quán còn có miến trộn lòng xào, canh măng tiết và một số món từ ngan. Một combo dành cho hai người hiện có giá khoảng 300.000-550.000 đồng, trong khi nước quýt là thức uống được quán lựa chọn làm điểm nhấn riêng.

Theo các đánh giá được tổng hợp từ Google Reviews, ngan cháy tỏi Thủy Lương được thực khách đánh giá cao ở phần thịt ngan mềm, đậm vị, tỏi phi thơm giòn, bắt miệng. Ảnh: ninheating

Nằm trong khu vực phố cổ nên không gian quán không quá rộng rãi, sức chứa khoảng 40-50 người, vì vậy vào giờ cao điểm khách có thể phải chờ bàn. Quán mở hai khung giờ 10h30-13h30 và 17h30-21h, có thể đóng cửa sớm nếu hết hàng. Ngoài cơ sở Hàng Lược, thực khách cũng có thể thưởng thức tại cơ sở 2 trên phố Nguyễn Khang, Cầu Giấy.