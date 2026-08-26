Vỡ tinh hoàn sau khi bị đá trúng vùng kín

Ngày 25/8, Bệnh viện Nhi đồng 2 thông tin về một ca vỡ tinh hoàn ở bé trai hơn 10 tuổi sau chấn thương vùng bìu. Đáng chú ý, dù bên ngoài gần như không sưng, bầm, trẻ vẫn bị tổn thương nghiêm trọng bên trong.

Trước đó, bé bị chấn thương trực tiếp vào vùng bìu, sau đó xuất hiện đau bên phải ngày càng tăng. Bé không sốt, không nôn ói và vùng bìu cũng không có biểu hiện sưng đỏ hay bầm tím rõ rệt.

Tuy nhiên, khi được đưa đến Khoa Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ phát hiện tinh hoàn phải của trẻ lớn khoảng gấp đôi bên trái.

Trẻ đau nhiều khi bác sĩ kiểm tra. Kết quả siêu âm cho thấy cấu trúc bên trong tinh hoàn phải có nhiều bất thường, không còn đồng nhất như bên đối diện. Qua thăm khám và kết quả kiểm tra, BS.CKII Phan Tấn Đức và BS.CKI Nguyễn Thị Kim Nga nghi ngờ tinh hoàn phải của trẻ bị vỡ.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ nhanh chóng quyết định phẫu thuật để kiểm tra mức độ tổn thương và tìm cách bảo tồn tinh hoàn. Khi phẫu thuật, ê-kíp phát hiện lớp bao chắc bên ngoài tinh hoàn đã bị rách khiến phần mô bên trong lộ ra ngoài. Các bác sĩ loại bỏ phần mô không còn khả năng sống, đồng thời cố gắng giữ lại tối đa phần mô còn lành và khâu phục hồi lớp bao bảo vệ tinh hoàn.

Sau phẫu thuật, trẻ giảm đau, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện, hẹn tái khám để theo dõi sự phát triển, hoạt động của tinh hoàn trong thời gian tới. Theo bác sĩ, chấn thương tinh hoàn có thể xảy ra khi trẻ bị đá vào vùng kín, té ngã, va đập trong lúc chơi thể thao hoặc gặp tai nạn.

Tổn thương bên trong đôi khi không biểu hiện rõ ra bên ngoài. Vì vậy, việc trẻ không sưng hoặc không bầm tím ở vùng bìu không có nghĩa là tinh hoàn không bị tổn thương. Trong trường hợp này, dấu hiệu đáng chú ý nhất là tình trạng đau tăng dần sau chấn thương.

Bác sĩ khuyến cáo nếu sau khi bị va đập vùng bìu, trẻ vẫn đau kéo dài, đau tăng dần, một bên tinh hoàn to hơn bình thường hoặc đau nhiều khi chạm vào, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám sớm.

Một số trẻ lớn có tâm lý ngại nói với cha mẹ khi bị chấn thương vùng kín, dẫn đến việc đi khám muộn. Trong khi đó, với những tổn thương nghiêm trọng như vỡ tinh hoàn, việc phát hiện và điều trị sớm có thể giúp giữ lại phần mô tinh hoàn còn khỏe mạnh.

Bác sĩ cho biết sau khi được phẫu thuật bảo tồn, trẻ vẫn cần được theo dõi định kỳ. Tinh hoàn từng bị chấn thương có thể nhỏ dần theo thời gian, do đó cần kiểm tra sự phát triển của tinh hoàn, đặc biệt khi trẻ bước vào tuổi dậy thì.