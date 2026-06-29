Uống cà phê ảnh hưởng sinh lý nam thế nào

Cà phê là một trong những đồ uống phổ biến nhất thế giới và được nhiều người sử dụng để tăng sự tỉnh táo, cải thiện hiệu suất làm việc cũng như tập luyện. Đồ uống này cũng có thể tác động đến sinh lý nam theo nhiều cách khác nhau.

Có thể hỗ trợ lưu thông máu

Theo Verywell Health, caffeine có khả năng làm giãn cơ trơn trong cơ thể. Khi các cơ trơn ở mạch máu dương vật được thư giãn, lưu lượng máu có thể tăng lên, từ đó hỗ trợ quá trình cương.

Theo Healthline, rối loạn cương thường liên quan chặt chẽ đến sức khỏe tim mạch và tuần hoàn. Vì vậy, bất kỳ yếu tố nào giúp cải thiện lưu lượng máu hoặc bảo vệ mạch máu đều có thể hỗ trợ chức năng cương.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chưa thể khẳng định caffeine giúp điều trị rối loạn cương dương. Uống quá nhiều caffeine cũng có thể gây tăng huyết áp, tim đập nhanh và nhiều vấn đề sức khỏe khác, gián tiếp ảnh hưởng đến chức năng tình dục.

Cà phê chứa caffeine giúp tăng tỉnh táo. Ảnh: Bảo Bảo

Có thể làm tăng testosterone tạm thời

Testosterone là hormone quan trọng liên quan đến ham muốn và chức năng sinh lý nam. Một số nghiên cứu cho thấy dùng caffeine trước khi tập luyện có thể giúp tăng testosterone tạm thời sau vận động. Tuy nhiên, tác dụng này thường nhẹ và ngắn hạn.

Theo Times of India, lợi ích của cà phê đối với đời sống tình dục nếu có nhiều khả năng đến từ việc giúp cơ thể tỉnh táo, giảm mệt mỏi và cải thiện hiệu suất vận động hơn là tác động trực tiếp lên hormone sinh dục.

Các chuyên gia cho rằng caffeine nhiều khả năng phát huy hiệu quả khi kết hợp với tập thể dục - yếu tố vốn đã được chứng minh có lợi cho sức khỏe thể chất, tinh thần và chức năng tình dục nam.

Tăng năng lượng và sức bền

Một lợi ích dễ nhận thấy của cà phê là giúp tỉnh táo và giảm mệt mỏi. Caffeine có thể cải thiện sự tập trung, mức năng lượng và sức bền thể chất ở liều thấp đến trung bình.

Nồng độ caffeine trong máu thường đạt đỉnh khoảng 45 phút sau khi uống. Một số chuyên gia cho rằng uống cà phê khoảng 30-45 phút trước khi quan hệ có thể giúp một số nam giới cảm thấy tỉnh táo và duy trì sức bền tốt hơn. Tuy nhiên, đây chủ yếu là tác động lên mức năng lượng và sự tỉnh táo, không phải bằng chứng cho thấy cà phê trực tiếp cải thiện chức năng sinh lý.

Cải thiện tâm trạng

Cà phê không thể giải quyết các nguyên nhân gốc rễ như áp lực tâm lý, vấn đề mối quan hệ hay tự ti về cơ thể, nhưng ở một số người, caffeine có thể giúp tăng cảm giác tỉnh táo và dễ chịu. Một số nam giới có xu hướng cảm thấy nhiều năng lượng và tích cực hơn sau khi dùng caffeine, điều này có thể gián tiếp hỗ trợ đời sống tình dục.

Trang Healthline chỉ ra sức khỏe tình dục không chỉ phụ thuộc vào hormone mà còn chịu ảnh hưởng từ chế độ ăn uống, giấc ngủ, mức độ căng thẳng và các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường hay béo phì. Do đó, việc duy trì lối sống lành mạnh vẫn quan trọng hơn bất kỳ loại thực phẩm hay đồ uống riêng lẻ nào.

Uống bao nhiêu là hợp lý?

Hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh có thể tiêu thụ khoảng 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 3-4 tách cà phê thông thường. Vượt quá mức này có thể gây bồn chồn, lo âu, mất ngủ, tim đập nhanh hoặc rối loạn tiêu hóa - những yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống tình dục.

Nam giới không nên xem cà phê là biện pháp điều trị hoặc cải thiện các vấn đề về chức năng sinh lý. Thay vào đó, chế độ ăn cân bằng, tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm soát các bệnh nền mới là những yếu tố có tác động rõ rệt hơn đến chức năng tình dục.