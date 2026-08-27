Kỳ Duyên đưa Thiên Ân đi ăn chả cá khi vi vu Hà Nội

Chả cá Lã Vọng là một trong những món yêu thích của Kỳ Duyên khi lần nào ra Hà Nội cô cũng tranh thủ thưởng thức. Trong dịp ra Hà Nội thăm gia đình gần đây, Hoa hậu sinh năm 1996 đưa Hoa hậu Thiên Ân trải nghiệm "tinh hoa ẩm thực" của thủ đô.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thưởng thức món chả nổi tiếng trên phố Đường Thành. Địa chỉ này được Michelin vinh danh 3 năm liên tiếp: 2023, 2024, 2025 ở hạng mục Bib Gourmand - nhà hàng có món ăn ngon, giá cả phải chăng.

Nhắc tới món ăn này, nhiều người lầm tưởng gồm thịt cá xay nhuyễn, vo viên rồi nướng hoặc hấp nhưng chả cá Hà Nội là những miếng cá cắt bản to, được nướng rồi cho vào chảo chiên với mỡ, hành, thì là... Chả cá là một trong những đặc sản nổi tiếng mà bất kỳ du khách nào đến Hà Nội cũng muốn thưởng thức. Món ăn này ra đời từ thời Pháp thuộc.

Tên gọi chả cá Lã Vọng bắt nguồn từ việc nhà hàng - nơi bán món ăn này đầu tiên - luôn bày một bức tượng ông Lã Vọng - Khương Tử Nha ngồi bó gối câu cá, thực khách quen gọi và lâu dần trở thành tên của món ăn này.

Dù thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, sang trọng, Kỳ Duyên và Thiên Ân đều yêu thích khám phá ẩm thực đường phố, thường xuyên chia sẻ những lần cùng nhau thưởng thức các món ăn bình dân mỗi khi có thời gian rảnh.

Cá được chọn thường là cá lăng, loại cá tiến vua thời xa xưa. Thịt chắc, dai, ngọt. Cá được ướp mẻ chua, riềng băm, gừng băm, hành tím, mắm tôm, không thể thiếu chút bột nghệ cho miếng cá luôn có màu vàng cam bắt mắt và ướp trong vài tiếng để thấm vị rồi nướng cho vàng đều. Sau khi nướng chín, chả cá được cho lên chảo gang, thêm mỡ, rất nhiều hành lá, thì là rồi đun nóng.

Chả cá "đúng bài" được ăn kèm với mắm tôm, ớt tươi, lạc rang giã vỡ. Miếng chả cá dai ngon, thêm chút mắm tôm đậm đà, ớt cay xé, ăn cùng bún rối

Chả cá tại đây luôn có nhân viên phục vụ tại bàn, giúp thêm hành hoặc mỡ và đảo cá cho khỏi bị cháy.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023. Kỳ Duyên từng thi Miss Universe 2024 ở Mexico, vào top 30 chung cuộc.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, quê Long An, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia, dừng chân ở top 20 chung cuộc. Thiên Ân theo học ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Công nghiệp TP HCM.

Hai nàng hậu ngày càng cởi mở, công khai những khoảnh khắc tình tứ, dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào trên mạng xã hội.

Tin đồn Kỳ Duyên hẹn hò Đoàn Thiên Ân bắt nguồn từ tấm ảnh cả hai nắm tay tình tứ dạo phố từ năm 2024, nhưng Kỳ Duyên phủ nhận. Gần đây, cả hai công khai ở chung nhà, thường xuyên đăng tải những video đi ăn uống, hẹn hò. Hôm sinh nhật Thiên Ân, Miss Universe Vietnam 2024 tổ chức tiệc bất ngờ, mua túi xách hơn 130 triệu đồng để tặng cô.