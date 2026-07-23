3 việc bác sĩ tim mạch khuyên bỏ ngay để giảm nguy cơ đột quỵ

Ngồi quá nhiều dù vẫn tập thể dục

Nghiên cứu cho thấy tập thể dục đều đặn có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ tới 40%. Tuy nhiên, chỉ dành một giờ để tập luyện mỗi ngày không thể bù đắp cho việc ngồi liên tục trong phần lớn thời gian còn lại.

"Nếu bạn tập một giờ mỗi ngày nhưng sau đó ngồi lì trước bàn làm việc hoặc màn hình máy tính suốt nhiều giờ mà không đứng dậy vận động, nguy cơ mắc bệnh tim mạch vẫn cao hơn", Samatha Benin, chuyên gia tim mạch can thiệp tại Ochsner Health (Mỹ), cho biết.

Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra, những hoạt động thường ngày như đi bộ, đạp xe, làm việc nhà hay làm vườn đều góp phần giảm nguy cơ đột quỵ; càng vận động thường xuyên, lợi ích càng lớn. Ngược lại, dành hơn 4 giờ mỗi ngày để xem TV, chơi game hoặc sử dụng máy tính làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Theo các chuyên gia, ngồi quá lâu có thể gây tổn hại đến hệ mạch máu nuôi tim và não. Vì vậy, hãy đứng dậy đi lại vài phút sau mỗi giờ ngồi làm việc.

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Uống rượu bia, dù chỉ ở mức vừa phải hoặc thỉnh thoảng

Theo bác sĩ Samantha Benin, trước đây rượu, đặc biệt là rượu vang đỏ, từng được xem là có lợi cho tim mạch. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới cho thấy ngay cả uống ở mức vừa phải cũng có thể làm tăng nguy cơ rung nhĩ, tăng huyết áp và đột quỵ ở một số người.

Một nghiên cứu ghi nhận nguy cơ đột quỵ cao hơn ở những người uống rượu bia mức độ vừa phải. Đáng chú ý, những người chỉ uống vào dịp cuối tuần nhưng uống nhiều trong một lần có nguy cơ đột quỵ cao hơn từ 47% đến 241% (ở nam và nữ tương ứng) so với người không uống rượu bia.

Bác sĩ Benin cho biết việc uống hay không là quyết định cá nhân, cần cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bệnh nền. "Điều quan trọng là đánh giá tác động của rượu bia trong bức tranh sức khỏe tổng thể, thay vì mặc định rằng chúng có tác dụng bảo vệ tim mạch", bà nói.

Thường ăn các bữa nhiều muối ở nhà hàng

Các món ăn tại nhà hàng, đặc biệt là đồ ăn nhanh, thường chứa lượng natri rất cao. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, một chiếc bánh mì kẹp hoặc hamburger tại cửa hàng thức ăn nhanh có thể chứa hơn 2.300 mg natri - vượt mức khuyến nghị cho cả một ngày. Pizza, nhất là loại có nhiều thịt chế biến sẵn, cũng là nguồn natri đáng kể.

Bác sĩ tim mạch và chuyên gia rối loạn mỡ máu Sirisha Vadali cho biết việc nạp gần hết hoặc vượt lượng natri khuyến nghị chỉ trong một bữa ăn có thể làm huyết áp tăng cao. Nếu tình trạng này lặp lại trong thời gian dài, huyết áp cao sẽ gây tổn thương động mạch và làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Các chuyên gia khuyến cáo nên theo dõi tổng lượng natri tiêu thụ mỗi ngày, thay vì xem những bữa ăn ngoài là "ngoại lệ". Hạn chế các món như pizza, hamburger, bánh mì kẹp thịt nguội và thực phẩm chế biến sẵn là một trong những cách hiệu quả để cắt giảm lượng muối trong khẩu phần ăn.

Các cách khác giảm nguy cơ đột quỵ

Ăn nhiều chất xơ: Ưu tiên rau xanh, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, hạt dinh dưỡng. Theo bác sĩ Samantha Benin, chế độ ăn giàu chất xơ giúp cải thiện cholesterol, ổn định đường huyết, giảm viêm và hạ huyết áp, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ.

Cân nhắc thuốc GLP-1 nếu có chỉ định: Theo bác sĩ Sirisha Vadali, các thuốc nhóm GLP-1 như semaglutide không chỉ hỗ trợ giảm cân, kiểm soát đường huyết mà còn giúp giảm nguy cơ đột quỵ ở người mắc đái tháo đường type 2 có bệnh tim mạch. Việc sử dụng cần theo chỉ định của bác sĩ.

Kiểm soát căng thẳng: Stress kéo dài có thể thúc đẩy phản ứng viêm, làm mảng xơ vữa trong động mạch dễ nứt vỡ và hình thành cục máu đông, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Các chuyên gia khuyến khích tìm cách giảm nguồn gây căng thẳng, tìm kiếm sự hỗ trợ và xây dựng các phương pháp ứng phó lành mạnh.