Người đàn ông 59 tuổi phát hiện đột quỵ tiểu não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nam 59 tuổi bị đột quỵ nhồi máu tiểu não với biểu hiện ban đầu rất dễ nhầm lẫn với rối loạn tiền đình.

Theo người bệnh, trước đó ông xuất hiện các cơn chóng mặt dữ dội kèm cảm giác mất thăng bằng khi đi lại. Cho rằng mình chỉ bị rối loạn tiền đình thông thường nên ông nghỉ ngơi tại nhà. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nghiêm trọng hơn.

Khi đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm khám, bệnh nhân được chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não. Kết quả cho thấy ông bị đột quỵ nhồi máu tiểu não.

Khám và điều trị các bệnh nhân tại Khoa Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện TWQĐ 108. Ảnh: BVCC

Đột quỵ tiểu não dễ bị nhầm với rối loạn tiền đình

TS.BS Lê Đình Toàn, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Thần kinh (A7D), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đột quỵ tiểu não xảy ra khi mạch máu nuôi dưỡng vùng tiểu não bị tắc nghẽn, làm giảm lưu lượng máu đến khu vực não đảm nhiệm chức năng kiểm soát thăng bằng và phối hợp vận động.

Theo bác sĩ Toàn, do các triệu chứng nổi bật của đột quỵ tiểu não thường là chóng mặt, buồn nôn hoặc mất thăng bằng nên nhiều trường hợp dễ bị nhầm với rối loạn tiền đình, dẫn đến chậm trễ trong việc cấp cứu và điều trị.

Các chuyên gia cho biết, chóng mặt có thể xuất phát từ hai nhóm nguyên nhân chính là hội chứng tiền đình ngoại vi và hội chứng tiền đình trung ương.

Hội chứng tiền đình ngoại vi thường liên quan đến tổn thương tai trong hoặc dây thần kinh tiền đình. Người bệnh có cảm giác mọi vật quay cuồng dữ dội, buồn nôn, nôn, ù tai hoặc giảm thính lực. Mặc dù gây nhiều khó chịu nhưng đa số trường hợp không đe dọa tính mạng.

Ngược lại, hội chứng tiền đình trung ương xảy ra khi tổn thương nằm ở não, đặc biệt là thân não hoặc tiểu não. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt kèm đi không vững, nói khó, nhìn đôi, yếu tay chân hoặc mất phối hợp động tác. Đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, có thể liên quan đến đột quỵ và cần được thăm khám khẩn cấp.

Chóng mặt có thể kéo dài sau đột quỵ tiểu não

Sau quá trình điều trị, tình trạng đột quỵ của bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên, ông vẫn còn cảm giác chóng mặt nhẹ và đi lại chông chênh.

Theo các bác sĩ, đây là tình trạng khá phổ biến ở người bệnh sau đột quỵ tiểu não. Khi vùng não chịu trách nhiệm điều hòa thăng bằng bị tổn thương, cơ thể cần thời gian để thích nghi và tái tổ chức chức năng. Một số trường hợp có thể kéo dài cảm giác chóng mặt, mất vững hoặc sợ ngã trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng sau đột quỵ.

Để cải thiện triệu chứng, người bệnh cần tuân thủ điều trị, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, đồng thời tham gia các chương trình phục hồi chức năng theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc tập luyện đều đặn giúp não bộ thích nghi tốt hơn, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và giảm cảm giác chóng mặt.

Phòng ngừa đột quỵ: Không chủ quan với triệu chứng chóng mặt kéo dài

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng chóng mặt đột ngột hoặc kéo dài, đặc biệt khi kèm theo các dấu hiệu như mất thăng bằng, nói khó, nhìn đôi, yếu tay chân hoặc đi lại loạng choạng.

Đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý thần kinh nguy hiểm, trong đó có đột quỵ tiểu não. Việc phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp giảm nguy cơ biến chứng mà còn nâng cao khả năng hồi phục, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.