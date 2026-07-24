Loại cá chứa protein cao hơn cá nục, ít calo hơn cá thu, giàu omega 3, tốt tim, bổ não, đem nấu món siêu “hot”

Loại cá này giàu dinh dưỡng, nổi bật với hàm lượng protein cao, ít chất béo và giàu axit béo omega-3, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tăng cường chức năng não bộ và giảm viêm.

Loại cá này cân bằng giữa nguồn đạm chất lượng cao, ít béo và giàu dưỡng chất, phù hợp với nhiều chế độ ăn lành mạnh.

Đặc biệt, loại cá này nấu bún rất ngon, dễ làm, hấp dẫn. Dân Việt giới thiệu cách làm món bún cá ngừ trộn cay phù hợp để đổi món cho gia đình vào những ngày nắng nóng.

Loại cá này cân bằng giữa nguồn đạm chất lượng cao, ít béo và giàu dưỡng chất, phù hợp với nhiều chế độ ăn lành mạnh

Nguyên liệu làm bún cá ngừ trộn cay

- Cá ngừ rửa sạch để ráo.

- Tương ớt (ớt tươi luộc chín rồi xay, dùng tương ớt nấu chín để kho không bị nồng mùi ớt).

- Sate: 1/3 hủ

- Nước mắm, mật mía

- Hành tím, tỏi giã nát vừa, không xay.

- Đầu hành lá, tiêu xanh, ớt đỏ, ớt xanh.

Cách làm bún cá ngừ trộn cay

- Chiên vàng sơ 2 mặt cá, chiên sơ, không để vàng nhiều tránh lát cá bị khô.

- Vớt cá ra, dùng lại chảo dầu, cho hành tím và tỏi vào phi thơm, tiếp đến cho tương ớt, sate, nước mắm, mật mía, cho vào trước 1 ít ớt xanh bẻ đôi, hành tím, tiêu xanh, đun sôi nêm nêm lại cho vừa ăn là được.

- Cho cá đã chiên sơ vào ướp tầm 30 phút, trở qua trở lại cho cá thấm đều.

- Cá ướp xong thì bật bếp cho sốt cá sôi lại, cho nước sôi vào ngập nhiều hơn phần cá chút xíu, nước ngập cỡ 1 lóng ngón tay trỏ, kho đến khi nước cạn xấp xấp mặt cá là được, kho chắc tầm 15-20 phút, cuối cùng cho thêm ớt xanh, ớt đỏ, đầu hành lá còn lại vào là xong.

Rau sống ăn kèm đủ loại, nên có rau muống chẻ và nhiều bắp chuối bào và dưa leo.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện.