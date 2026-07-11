Kho cá biển không cần cầu kỳ, chỉ dùng những gia vị này sẽ luôn đậm vị, màu đẹp và cực kỳ hao cơm

Cách kho cá này chỉ cần nước mắm cốt, chút nước, mì chính và vài quả ớt là đủ, có thể cho thêm hạt tiêu đen với ít hành lá.

Điều đặc biệt là kho cá theo cách này chỉ mất khoảng 20–30 phút là xong, chứ không kho lâu hàng tiếng như nhiều nơi khác. Vì cá biển tươi ngon thì chỉ cần nêm nếm đơn giản cũng đủ đậm đà và quan trọng nhất là phải dùng nước mắm cốt.

Dân Việt giới thiệu cách kho cá đơn giản nhưng thành phẩm có màu sắc đẹp mắt và ăn cực kỳ bắt cơm như sau:

Cá man kho khế chua

Nguyên liệu kho cá:

- Nước mắm cốt

- Mật mía (có thể thay bằng nước hàng và đường )

- Tương ớt

- Hành lá

- Hành khô

- Mì chính

- Ớt tươi

- Tiêu

- Mỡ lợn

Cách kho cá: Cá phèn kho

Cách kho cá:

- Phi thơm hành khô với mỡ lợn. Khi hành vàng thơm thì cho phần sốt đã pha sẵn gồm nước mắm cốt, nước lọc, mật mía (hoặc nước hàng và đường), tương ớt, mì chính và tiêu vào.

Cách kho cá: Cá man kho

- Xếp cá vào nồi, thêm ớt tươi và hành lá lên trên.

- Đun lửa lớn khoảng 10 phút cho sôi, sau đó hạ nhỏ lửa, kho liu riu đến khi nước sốt sánh lại, áo đều từng miếng cá là hoàn thành.

Cá kho kiểu này vừa nhanh, vừa đậm đà, màu lên đẹp mà ăn thì cực kỳ hao cơm.

Cách kho cá: Cá đục kho

Chúc các bạn thành công với cách kho cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hồ Dạ Vân thực hiện