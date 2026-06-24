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Nhiều người làm mỗi ngày mà không biết: 3 thói quen buổi chiều đang âm thầm gây hại cho tim mạch

Sự kiện: Bệnh tim

Tưởng chừng vô hại nhưng một số thói quen diễn ra vào cuối ngày có thể khiến trái tim phải chịu áp lực lớn hơn theo thời gian. Điều đáng nói là rất nhiều người vẫn duy trì chúng mà không hề hay biết.

Nhiều người làm mỗi ngày mà không biết: 3 thói quen buổi chiều đang âm thầm gây hại cho tim mạch - 1

Nhiều thói quen tưởng chừng vô hại vào buổi chiều như ngồi quá lâu, ăn nhiều đồ ngọt hoặc căng thẳng kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch theo thời gian.

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Theo Bảo An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/06/2026 19:23 PM (GMT+7)
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