Nhiều người làm mỗi ngày mà không biết: 3 thói quen buổi chiều đang âm thầm gây hại cho tim mạch

Nhiều thói quen tưởng chừng vô hại vào buổi chiều như ngồi quá lâu, ăn nhiều đồ ngọt hoặc căng thẳng kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch theo thời gian.