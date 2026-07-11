Erling Halaand bị đồng đội ví "ăn khủng như... gấu"

Erling Halaand ăn “như gấu”, nhiều gấp đôi người bình thường

Cùng với những ngôi sao như Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Harry Kane, siêu tiền đạo người Na Uy đang là một trong những cái tên thu hút sự chú ý nhất tại World Cup 2026.

Erling Halaand nạp nguồn năng lượng "khủng" mỗi ngày, gần gấp đôi người trưởng thành bình thường. Ảnh: Instagram

Chân sút 25 tuổi đang có phong độ xuất sắc tại kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp khi đã có 7 pha lập công từ đầu giải và là tác giả của cả 2 bàn thắng giúp Na Uy loại Brazil ở vòng 16 đội, qua đó giành quyền lọt vào Tứ kết.

Không chỉ “gây sốt” với màn đánh trống giữ nhịp ăn mừng theo kiểu “chèo thuyền Viking” cùng các đồng đội, Erling Halaand còn khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên về chế độ ăn uống hoàn toàn khác biệt so với các nguyên tắc dinh dưỡng thể thao hiện nay.

Theo các nguồn tin, để duy trì vóc dáng cao lớn và nguồn năng lượng phục vụ cho luyện tập cũng như thi đấu, ngôi sao tấn công đang khoác áo Man City mỗi ngày nạp lượng thức ăn khổng lồ lên tới 6.000 calo, gần gấp đôi nhu cầu của người bình thường.

Cựu đồng đội trên hàng công của ĐT Na Uy, Josh King, từng ví Erling Haaland như "một con gấu" vì khả năng tiêu thụ lượng thức ăn “khủng khiếp” của tiền đạo Man City.

“Tôi chưa từng thấy ai ăn nhiều như cậu ấy. Erling Halaand có thân hình to lớn, săn chắc nhưng đúng là cậu ấy ăn... như một con gấu vậy”, King hài hước nhận xét.

Chế độ ăn nghiêm ngặt nhưng khác thường

Thực đơn của Erling Halaand chú trọng thực phẩm tươi, nguyên bản và ít chế biến. Anh ưu tiên các loại nội tạng động vật giàu dinh dưỡng có nguồn gốc bản địa như tim, gan bò, cá chẽm, sữa tươi chưa tiệt trùng và mật ong nguyên chất.

Thịt là món ăn xuất hiện thường xuyên trong thực đơn của Erling Halaand. Ảnh: Instagram.

Mỗi khi có dịp trở về quê nhà Byrne, thói quen của Erling Halaand luôn là ghé vào chuỗi nhà hàng Yummy Time và mua những chiếc pizza kebab mà anh yêu thích từ khi còn nhỏ.

“Tôi thực sự thích kebab (thịt). Điều đó không có nghĩa là tôi ăn nó thường xuyên. Tôi chỉ ăn vài lần mỗi năm khi về thăm nhà. Nhưng nó vẫn là món ăn yêu thích của tôi”, Erling Haaland tiết lộ vào năm 2022.

Trong bộ phim tài liệu Haaland: The Big Decision, tiền đạo người Na Uy đã chia sẻ với người hâm mộ thực đơn hàng ngày của mình.

Trái ngược với đa số đồng nghiệp tuân thủ chế độ ăn kiêng truyền thống với ức gà và mì ống, Erling Halaand thường xuyên tiêu thụ các loại thực phẩm giàu đạm có nguồn gốc từ động vật như trứng, sữa tươi và đặc biệt là thịt đỏ, nội tạng động vật, cá và mật ong.

Anh chủ yếu uống nước, tránh xa nước ngọt có gas và đồ uống có cồn. Erling Halaand cũng hạn chế ăn vặt những đồ ăn nhiều đường, nói không với thực phẩm đông lạnh hoặc thực phẩm bổ sung đã qua chế biến và chỉ ăn rau quả tươi.