Đi khám vì một chiếc răng đau, người đàn ông bị nhổ hết 12 răng còn lại

Người đàn ông họ Li, sống tại thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, miền tây bắc Trung Quốc, đến phòng khám Nha khoa Đại Đoàn Viên vào tháng 9 năm ngoái để kiểm tra một chiếc răng bị đau.

Trao đổi với truyền thông gần đây, Li, 63 tuổi, cho biết đã tin vào những quảng cáo của phòng khám như "Buổi sáng trồng răng, buổi chiều ăn thịt" hay "Có đủ hàm răng, sống thọ hơn 100 tuổi".

Nhân viên phòng khám thậm chí còn cho xe đến đón Li và miễn phí khám ban đầu. Kết quả, ông bị nhổ toàn bộ 12 chiếc răng còn lại và được cấy ghép 10 trụ implant. Sau đó, phòng khám trừ hết 18.800 nhân dân tệ (khoảng 2.800 USD) trong tài khoản ngân hàng và ví điện tử của ông, đồng thời để lại khoản nợ 6.200 nhân dân tệ.

"Khi con trai gặp tôi, miệng tôi đầy máu và trong người chỉ còn 30 nhân dân tệ để bắt xe buýt về nhà", Li nói.

Ông Li sau khi bị nhổ sạch 12 răng và cấy 10 trụ implant. Ảnh: 163

Điều khiến gia đình ông Li bức xúc hơn cả là ông mắc nhiều bệnh nền nghiêm trọng như bệnh mạch vành, từng bị nhồi máu cơ tim, tiểu đường và tăng huyết áp. Ông cũng đang mang bốn stent động mạch vành. Theo các chuyên gia, những bệnh lý này đòi hỏi phải đặc biệt thận trọng khi nhổ răng. Trong một số trường hợp, bệnh nhân mắc các bệnh nền kể trên không được chỉ định cấy ghép implant ngay sau khi nhổ răng.

Theo Fu Dongjie, bác sĩ nha khoa tại Bệnh viện Renmin thuộc Đại học Vũ Hán, bệnh nhân tiểu đường chỉ nên thực hiện cấy ghép implant khi tình trạng bệnh đã được kiểm soát ổn định.

Việc cấy ghép nhiều răng cùng lúc cũng tiềm ẩn rủi ro. Năm 2024, một người đàn ông ở Trung Quốc được cho là đã tử vong sau 13 ngày kể từ khi nhổ 23 chiếc răng và cấy 12 trụ implant chỉ trong một lần phẫu thuật.

Gia đình Li đã ba lần gửi đơn khiếu nại lên cơ quan y tế địa phương. Họ cũng cho rằng hồ sơ bệnh án do phòng khám cung cấp không đầy đủ, ảnh hưởng đến quá trình bảo vệ quyền lợi của ông.

Con trai Li cho biết mỗi khi anh chỉ ra những điểm bất thường hoặc thiếu sót trong hồ sơ, phòng khám lại bổ sung thêm các tài liệu liên quan. Anh nghi ngờ cơ sở này đã chỉnh sửa hoặc làm giả hồ sơ bệnh án. Đáng chú ý, hồ sơ bệnh án của Li còn ghi nhầm giới tính của ông là nữ.

Ngoài ra, phòng khám chỉ cung cấp biên bản hội chẩn tim mạch trước phẫu thuật sau khi ca điều trị đã diễn ra được 6 tháng.

Con ông Li đặt câu hỏi: "Liệu có thực sự diễn ra cuộc hội chẩn tim mạch trước khi thực hiện thủ thuật hay không? Tại sao họ không thông báo cho gia đình bệnh nhân? Họ quá liều lĩnh".

Đầu tháng này, cơ quan y tế địa phương kết luận phòng khám đã có nhiều sai phạm trong quá trình điều trị, bao gồm không đưa ra các phương án điều trị thay thế, không thực hiện đầy đủ đánh giá sức khỏe trước phẫu thuật và không lưu trữ hồ sơ bệnh án theo đúng quy định.

Cơ quan chức năng yêu cầu phòng khám hoàn trả toàn bộ chi phí điều trị cho Li, đồng thời đình chỉ hoạt động để chấn chỉnh và khắc phục sai phạm.

Vụ việc gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: "Ông ấy thực sự may mắn khi vẫn bình an sau khi bị nhổ cùng lúc cả 12 chiếc răng". Người khác bức xúc viết: "Những gì phòng khám này làm chẳng khác nào giết người".