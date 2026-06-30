Bác sĩ tim mạch chỉ ba thực phẩm tưởng lành mạnh nhưng âm thầm hại tim

Bác sĩ Kyla Lara-Breitinger, đồng tác giả cuốn Mayo Clinic Guide to a Healthy, Happy Heart và chuyên gia dinh dưỡng về tim mạch ở Mỹ, cho biết chế độ ăn hàng ngày có ảnh hưởng lớn đến nguy cơ đau tim và đột quỵ khi về già.

Theo cô, nhiều bệnh nhân có cholesterol cao hoặc các vấn đề tim mạch thường tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung và chất béo bão hòa, trong đó có những thực phẩm được quảng bá là "lành mạnh". Dù không cần loại bỏ hoàn toàn, việc hiểu rõ thành phần dinh dưỡng của các món ăn quen thuộc sẽ giúp mọi người đưa ra lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe tim mạch lâu dài.

Kyla chỉ ra ba thực phẩm dưới đây tưởng lành mạnh nhưng thực ra âm thầm gây sức khỏe tim:

Bác sĩ Kyla Lara-Breitinger. Ảnh: Mayo Clinic

Thức uống bổ sung protein

Xu hướng bổ sung protein đang bùng nổ, với hàng loạt sản phẩm tăng cường protein xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, theo bác sĩ Kyla Lara-Breitinger, hàm lượng protein cao có thể che lấp những thành phần không có lợi cho sức khỏe.

Các loại sữa lắc, sinh tố hoặc sữa chua giàu protein đóng chai tuy tiện lợi nhưng thường là thực phẩm chế biến sẵn. Một số sản phẩm chứa hơn 20 g đường mỗi khẩu phần, tương đương một lon nước ngọt hoặc thanh kẹo. Ngay cả những loại ít đường cũng có thể tiềm ẩn rủi ro do sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo, có khả năng ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột và kích thích cảm giác thèm ăn.

Thay vì phụ thuộc vào đồ uống protein, chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung protein từ thực phẩm nguyên chất, đặc biệt là các nguồn protein thực vật như các loại đậu, vốn giàu chất xơ, polyphenol và chất chống oxy hóa. Một lựa chọn đơn giản được cô gợi ý là ăn đậu nành non (edamame) rắc chút muối biển như món ăn nhẹ giàu protein.

Granola

Nhờ xu hướng bổ sung protein, các loại granola tăng cường protein đang trở thành lựa chọn phổ biến của những người theo đuổi lối sống lành mạnh.

Tuy nhiên, theo Kyla Lara-Breitinger, để tăng hương vị, nhiều sản phẩm granola được thêm đường và chất béo, đồng thời không còn giữ được trọn vẹn lượng chất xơ có lợi cho tim mạch. Điều này khiến người dùng không nhận được đầy đủ lợi ích từ các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, kiều mạch hay kê.

"Bạn nên đọc kỹ bảng thành phần để biết mình thực sự đang ăn gì", cô nói.

Chuyên gia khuyến nghị thay granola chế biến sẵn bằng hỗn hợp các loại hạt và trái cây hoặc tự làm granola tại nhà. Những lựa chọn này giàu chất xơ - dưỡng chất giúp giảm cholesterol, hạ huyết áp và giảm viêm, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Dầu dừa

Theo bác sĩ Kyla Lara-Breitinger, một "cạm bẫy sức khỏe" khác trong các sản phẩm tự nhiên hoặc thực phẩm được gắn mác lành mạnh là dầu dừa. "Tôi từng gặp những người có chế độ ăn rất lành mạnh nhưng cholesterol vẫn ở mức cao. Nguyên nhân là họ dùng dầu dừa để chế biến hầu hết các món ăn", cô nói.

Dầu dừa thường xuất hiện trong các sản phẩm dành cho người ăn chay hoặc thuần chay và được xem là lựa chọn tốt hơn chất béo động vật. Tuy nhiên, loại dầu này lại chứa nhiều chất béo bão hòa hơn cả bơ, mỡ lợn hay mỡ bò. Dầu dừa cũng là thành phần phổ biến trong các thanh năng lượng, bánh nướng, khoai tây chiên và bỏng ngô.