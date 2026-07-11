Bánh kem tóc rối: Trend "kinh dị" nhất mạng xã hội có gì đặc biệt?

Điểm tạo nên sức hút của món bánh nằm ở hiệu ứng thị giác khác lạ. Thay vì được trang trí bằng trái cây, chocolate hay kem bắt hoa như thông thường, toàn bộ mặt bánh được phủ kín bởi những sợi mảnh dài trông khá giống tóc thật.

Thực tế, lớp "tóc" này không phải tóc người mà là rong tóc tiên (hair seaweed) – một loại rong biển ăn được, thường xuất hiện trong nhiều món tráng miệng và đồ ăn vặt tại Thái Lan.

Nhà sáng tạo nội dung Ninh Anh Bùi thử món bánh kem tóc tiên đang gây sốt. Ảnh: Ninh Anh Bùi

Từ món ăn đường phố Thái Lan đến xu hướng trên TikTok

Theo nhiều video và bài đăng trên mạng xã hội, ý tưởng sử dụng rong tóc tiên để trang trí bánh bắt nguồn từ Thái Lan. Ban đầu, nguyên liệu này được rắc lên bánh sừng bò, bánh mì hoặc kem lạnh nhằm tạo hiệu ứng thị giác mới lạ.

Sau đó, nhiều tiệm bánh tiếp tục biến tấu thành bánh kem sinh nhật phủ kín rong tóc tiên. Hình ảnh chiếc bánh với lớp "tóc rối" khiến nhiều người phải nhìn kỹ mới nhận ra đây là nguyên liệu ăn được, góp phần giúp món bánh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Từ Thái Lan, xu hướng dần xuất hiện tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Các video ghi lại phản ứng của người thưởng thức tiếp tục giúp món bánh nhận được nhiều sự quan tâm.

Các bạn trẻ thi nhau thử bánh kem tóc tiên. Ảnh: Vy Cát Lai

Cảm giác nhìn và trải nghiệm ăn không giống nhau

Về hương vị, phần cốt bánh và lớp kem gần như không khác các loại bánh sinh nhật thông thường. Điểm khác biệt nằm ở lớp rong tóc tiên phủ bên trên.

Loại rong này có độ dai nhẹ, hơi giòn và vị khá thanh, một số loại gần như không có nhiều hương vị nên chủ yếu tạo thêm kết cấu khi ăn.

Nhiều người cho biết cảm giác ban đầu khá đặc biệt vì hình dáng của rong dễ khiến liên tưởng đến tóc thật. Tuy nhiên, sau khi nếm thử, không ít thực khách nhận xét món bánh không khó ăn như vẻ ngoài và lớp rong chủ yếu mang lại trải nghiệm mới lạ hơn là làm thay đổi hương vị.

Chiếc bánh sừng bò rong tóc tiên tạo nên "cơn sốt" tại Thái Lan đầu tháng 7. Ảnh: Dexerto

Khi trải nghiệm trở thành yếu tố thu hút

Sự xuất hiện của bánh kem tóc tiên cũng phản ánh xu hướng tiêu dùng đang phổ biến trên mạng xã hội, khi nhiều món ăn được chú ý không chỉ nhờ hương vị mà còn bởi yếu tố thị giác và khả năng tạo nội dung.

Những món có hình thức khác thường, dễ gây tò mò hoặc tạo ra phản ứng bất ngờ thường có lợi thế lan truyền trên các nền tảng video ngắn, từ đó nhanh chóng trở thành xu hướng.

Tại Việt Nam, một số tiệm bánh đã bắt đầu nhận làm bánh kem phủ rong tóc tiên theo yêu cầu. Giá bán phổ biến dao động từ vài trăm nghìn đồng tùy kích cỡ và cách trang trí.

Dù gây ra nhiều ý kiến trái chiều về mặt thẩm mỹ, bánh kem tóc tiên vẫn cho thấy sức hút của những xu hướng ẩm thực đề cao trải nghiệm. Với nhiều người trẻ, chiếc bánh không chỉ là món tráng miệng mà còn là một cách để khám phá những ý tưởng mới và lưu lại những khoảnh khắc thú vị trên mạng xã hội.