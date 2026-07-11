6 mùi hương âm thầm gây suy thận nhiều người ngửi mỗi ngày

Theo bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan), bên cạnh chế độ ăn nhiều dầu, muối, đường và thực phẩm chế biến sẵn, các mùi hương tồn tại ngay trong không gian sống cũng là tác nhân làm gia tăng áp lực lên thận. Việc hít phải những mùi này trong thời gian dài đều có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho thận.

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Người tiêu dùng nên hạn chế tối đa việc sử dụng các loại hương liệu hóa học có đặc tính khuếch tán xa và mùi nồng nặc này.

Chất làm thơm xe hơi và nước xịt phòng vệ sinh

Trong các không gian nhỏ hẹp và khép kín như khu vực bên trong ô tô hay nhà vệ sinh không có cửa sổ, các hương liệu hóa học này sẽ liên tục giải phóng chất định hương (chứa các hợp chất ether, aldehyde) và dung môi hữu cơ. Nếu con người liên tục hít phải, thận sẽ phải chịu những tổn thương không hề nhỏ.

Nước xả vải

Bác sĩ Hồng giải thích, mùi thơm hóa học lưu lại trên quần áo sau khi giặt sấy thực chất chứa rất nhiều loại dung môi hữu cơ khác nhau. Ông khuyến cáo các bệnh nhân bị suy thận mãn tính nên tuyệt đối tránh sử dụng các loại hương liệu hóa học này trong nhà, đồng thời ưu tiên các sản phẩm có mùi hương càng tự nhiên càng tốt.

Quá trình đốt cháy hương (nhang) sản sinh ra lượng lớn bụi mịn PM2.5 và kim loại nặng gây hại cho thận. Ảnh: Tnews

Khói hương (nhang) hoặc hương trầm dùng trong việc thờ cúng

Ngay cả khi được làm từ nguyên liệu tự nhiên, thì quá trình đốt cháy vẫn sản sinh ra lượng lớn bụi mịn PM2.5 và kim loại nặng gây hại cho thận. Bác sĩ khuyên người dân sau khi thắp hương nên nhanh chóng rời khỏi khu vực đó và luôn giữ cho không gian được thông thoáng.

Khói dầu nhà bếp

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa tỷ lệ mắc ung thư biểu mô tuyến phổi ở phụ nữ và khói dầu khi nấu nướng. Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường phân tích thêm, khi các chất protein, chất béo hoặc tinh bột được xào nấu ở nhiệt độ cao sẽ sản sinh ra các chất gây ung thư.

Lớp khói trắng bốc lên mang theo mùi thơm của thức ăn thực chất lại chứa "Hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs)" - một hợp chất nguy hại tương tự chất có trong khí thải xe máy. Do đó, việc bật máy hút mùi khi nấu ăn là nguyên tắc bắt buộc để bảo vệ sức khỏe.