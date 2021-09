Việt Nam sản xuất thành công lô vắc-xin Sputnik V đầu tiên

Một số thông tin cần biết về vắcxin Sputnik V: Theo dữ liệu về tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 ở những người được tiêm chủng vắc-xin Sputnik V từ ngày 5/12/2020 đến ngày 31/3/2021 tại Nga, hiệu quả bảo vệ của Sputnik V là 97,6%. Vắc-xin Sputnik V được sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ véc-tơ đã được chứng minh tính an toàn. Sputnik V sử dụng hai véc-tơ khác nhau cho hai mũi tiêm trong một đợt tiêm chủng, cung cấp khả năng miễn dịch trong thời gian dài hơn so với vắc-xin sử dụng cùng cơ chế phân phối cho cả hai mũi tiêm. Không ghi nhận dị ứng nghiêm trọng do Sputnik V gây ra; Nhiệt độ bảo quản của Sputnik V ở 2 – 8 độ C, có thể được bảo quản trong tủ lạnh thông thường (đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vô trùng) mà không cần đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng dây chuyền lạnh.