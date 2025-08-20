7 loại đồ uống tốt như "thần dược" cho lá gan của bạn

1. Nước hạt chia

Hạt chia rất giàu magiê và chất xơ, cả hai đều có lợi cho các bệnh về gan do chuyển hóa.

Bạn nên ngâm hạt chia vào nước theo tỉ lệ 1:4. Khi hạt chia được ngâm trong nước, chúng sẽ tạo thành một dạng gel sệt, có khả năng hấp thụ lượng nước gấp 27 lần trọng lượng của chúng, giúp loại bỏ các độc tố gây viêm.

Nên kết hợp hạt chia cùng các loại trái cây giàu vitamin C để hỗ trợ chống oxy hóa một cách tối đa.

2. Sinh tố kefir quả mọng

Kefir là một sự kết hợp giữa sữa và sữa chua. Kefir khác với sữa ở chỗ nó cung cấp nhiều vi khuẩn có lợi. Vì kefir có hàm lượng lợi khuẩn rất cao nên nó là siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe đường ruột, từ đó có thể làm giảm viêm gan.

Thêm quả mọng vào đồ uống sẽ cung cấp thêm chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, có liên quan đến việc giảm căng thẳng oxy hóa ở gan.

3. Nước ép lựu gừng

Nên tránh các loại trái cây và nước ép có hàm lượng fructose cao, nhưng quả mọng nói chung và quả lựu nói riêng là loại trái cây có hàm lượng fructose thấp. Ngoài ra, quả lựu rất giàu polyphenol hỗ trợ quá trình chuyển hóa lipid.

Gừng được chứng minh là có tác dụng giảm viêm trong cơ thể, nó có thể cải thiện các triệu chứng của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

4. Cà phê với cacao

Cà phê đã được chứng minh là có thể cải thiện sức khỏe gan bằng cách giảm nguy cơ mắc bệnh xơ gan và ung thư tế bào gan (chủ yếu xảy ra ở những người mắc bệnh gan mãn tính).

Thêm lượng cacao vừa phải vào tách cà phê buổi sáng giúp bổ sung flavanol như epicatechin, có tác dụng chống viêm và cải thiện lưu thông máu.

5. Nước ép dưa hấu, gừng

Dưa hấu có tác dụng cung cấp nước và là nguồn citrulline, hỗ trợ sản xuất oxit nitric kết hợp với tác dụng tuyệt vời của gừng.

Nitric oxide là một loại khí được sản sinh tự nhiên trong cơ thể, giúp thư giãn mạch máu. Điều này cho phép máu, oxy và chất dinh dưỡng lưu thông qua cơ thể để nuôi dưỡng các cơ quan quan trọng.

6. Trà xanh với mật ong

Trà xanh rất tốt cho sức khỏe đường ruột, giảm nguy cơ mất trí nhớ, và nhiều lợi ích khác nữa. Hơn nữa, catechin trong trà xanh có liên quan đến việc giảm mỡ gan.

Một nghiên cứu cho thấy mức độ mỡ gan và tình trạng viêm được cải thiện sau khi uống trà xanh có "catechin mật độ cao".

Mật ong cũng chứa nhiều "đặc tính chống oxy hóa và chống viêm", là chất tạo ngọt tự nhiên rất tốt cho sức khỏe.

7. Trà đen với bạc hà

Cuối cùng, bạn cũng có thể chọn trà đen để tăng cường sức khỏe gan. Trà đen có chứa theaflavin, có khả năng giảm chất béo và glucose, cũng như có đặc tính chống viêm hiệu quả .

Bạc hà bổ sung các hợp chất phenolic, một thuật ngữ chung cho các phân tử có nguồn gốc thực vật bao gồm polyphenol, flavonoid và nhiều chất khác tốt cho gan.