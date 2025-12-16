Việt Nam có khoảng 7 triệu người đang sống chung với bệnh đái tháo đường

Tại Hội nghị Nội tiết ASEAN lần thứ 23 vừa qua, các chuyên gia y tế lo ngại sự gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, nhất là đối với người mắc bệnh đái tháo đường.

Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 7 triệu người đang sống chung với bệnh đái tháo đường (ĐTĐ), trong đó có hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng, bao gồm biến chứng về tim mạch, thần kinh, thận...

PGS.TS.BS. Hồ Thị Kim Thanh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội.

PGS.TS.BS. Hồ Thị Kim Thanh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho biết: “Người trưởng thành mắc bệnh đái tháo đường có nguy cơ nhập viện do RSV cao hơn 2,4 – 11,4 lần so với người không mắc ĐTĐ1. Bệnh do RSV có thể gây biến chứng nghiêm trọng và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. Thách thức này càng lớn hơn khi các phương pháp điều trị RSV chủ yếu là hỗ trợ, chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu.”

Việc chú trọng phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng ở người mắc bệnh đái tháo đường là cần thiết để giảm tác động của nhóm bệnh lý này đến đời sống cá nhân, xã hội và hệ thống y tế. Các chiến lược tiêm chủng hiện nay được triển khai với các vắc xin có công nghệ sản xuất tiên tiến giúp tăng cường đáp ứng miễn dịch, từ đó, có thể mang lại nhiều tác động tích cực hơn cho người lớn tuổi.

Hơn 80% bệnh nhân đái tháo đường thể hiện sự tin tưởng và đồng ý tiêm chủng cúm khi được bác sĩ chuyên khoa ĐTĐ khuyến nghị. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của nhân viên y tế trong thúc đẩy tiêm chủng và giảm gánh nặng bệnh tật do các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin cho cộng đồng.

GS.TS.BS. Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam, cho biết: “Theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA, 2025), người bệnh ĐTĐ nên được tiêm các vắc xin thiết yếu tùy độ tuổi, bao gồm vắc xin ngừa viêm gan B, COVID-19, cúm, phế cầu, RSV, bạch hầu, ho gà, uốn ván. Ở Việt Nam, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ĐTĐ típ 2 của Bộ Y tế năm 2020 cũng khuyến nghị người bệnh cần tiêm phòng cúm và phế cầu hằng năm, đồng thời nên tiêm chủng viêm gan B. Năm 2025, Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam tiếp tục thảo luận về đồng thuận để bổ sung tiêm chủng bạch hầu, ho gà, uốn ván, RSV cho bệnh nhân ĐTĐ típ 2, nhấn mạnh vai trò phòng bệnh chủ động ở nhóm nguy cơ cao.”