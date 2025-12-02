Không ăn ngọt vẫn sớm bị tiểu đường, có thể do món này

Công trình mới dẫn đầu bởi nhà nghiên cứu Yiping Li của Đại học Nam California (Mỹ) cảnh báo chỉ cần tăng thêm 10% lượng thực phẩm siêu chế biến trong khẩu phần, nguy cơ phát triển tiền tiểu đường sẽ tăng tới 51% và nguy cơ suy giảm dung nạp glucose tăng 158% trong vòng 4 năm.

Tình trạng tiền tiểu đường và tiểu đường type 2 vẫn có thể tìm đến dù bạn cho rằng mình không ăn ngọt, nhưng vẫn thường xuyên tiêu thụ các thực phẩm siêu chế biến khác - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Tiền tiểu đường là tình trạng mức đường huyết (glucose) cao hơn bình thường, nhưng chưa đủ cao để trở thành bệnh tiểu đường type 2.

Còn suy giảm dung nạp glucose là một loại tiền tiểu đường được xác định khi mức đường huyết cao hơn bình thường 2 giờ sau khi uống một lượng glucose, cho thấy cơ thể không xử lý đường hiệu quả như mức khỏe mạnh.

Tiền tiểu đường - bao gồm suy giảm dung nạp glucose - là giai đoạn cảnh báo quan trọng: Chỉ cần vượt qua một ngưỡng hết sức mong mạnh, bạn sẽ mắc bệnh tiểu đường type 2 mạn tính.

Theo các ước tính, hầu hết người bị tiền tiểu đường sẽ tiến triển thành tiểu đường type 2 trong vài năm nếu không thay đổi lối sống.

Trên tạp chí khoa học Nutrition and Metabolism, các nhà khoa học Mỹ cho hay họ đã đưa ra kết luận dựa trên cuộc phân tích chi tiết sức khỏe của 85 tình nguyện viên trẻ từ 17-22 tuổi.

Điều này cho thấy ngay cả ở những người trẻ tuổi, tác động của thực phẩm siêu chế biến vẫn rất mạnh mẽ.

Thực phẩm siêu chế biến là những sản phẩm được tạo ra từ nhiều quá trình công nghiệp, bao gồm các loại thức ăn nhanh, ăn liền, xúc xích, thịt nguội các loại, đồ ăn nhẹ đóng gói, bánh kẹo, nước ngọt đóng chai...

Nguy cơ tiền tiểu đường và tiểu đường type 2 đến từ thành phần của nhóm thực phẩm này, thường giàu muối, chất béo và đường bổ sung. Tuy nhiên cho dù bạn tránh các món giàu đường, nguy cơ vẫn rất lớn.

Theo các tác giả, lượng muối cao - vốn được biết đến là nguyên nhân tăng đề kháng insulin, tăng hấp thụ glucose - cũng góp phần gây ra béo phì và tiểu đường.

Chất béo, đặc biệt là axit béo chuyển hóa và chất béo bão hòa, có liên quan tích cực đến nguy cơ mắc tiểu đường type 2 vì ảnh hưởng đến độ nhạy insulin.

Phát hiện này cũng giúp giải thích một phần nguyên nhân bệnh tiểu đường type 2 có xu hướng trẻ hóa những năm gần đây, khi thực phẩm siêu chế biến tiện lợi ngày một phổ biến, đặc biệt là ở giới trẻ.