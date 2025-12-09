Nghiên cứu Harvard hứa hẹn phương pháp trị tiểu đường đột phá

Viết trên tạp chí khoa học Cell Metabolism, nhóm tác giả từ Đại học Harvard (Mỹ) cho biết họ đã xác định được một tập hợp các chất chuyển hóa di chuyển từ ruột đến gan và sau đó đến tim, nơi phân phối chúng đi khắp cơ thể.

Điều này cho thấy gan là một trung tâm trao đổi chất hai chiều. Những hợp chất đi qua "trạm trung chuyển" này ảnh hưởng đến các quá trình trao đổi chất quan trọng ở gan và cách cơ thể phản ứng với insulin

Nghiên cứu Harvard cho thấy gan là một trung tâm trao đổi chất hai chiều - Minh họa AI: Thu Anh

"Tĩnh mạch cửa gan dẫn phần lớn máu từ ruột đến gan, là nơi đầu tiên tiếp nhận các sản phẩm từ hệ vi sinh vật đường ruột. Tại gan, chúng có thể được liên hợp, chuyển hóa hoặc đào thải, rồi đi vào hệ tuần hoàn toàn thân" - tác giả chính Vitor Rosetto Muñoz từ Đại học Havard giải thích với tờ SciTech Daily.

Nhóm nghiên cứu Harvard đã đi đến phát hiện quan trọng này nhờ vào các cuộc phân tích máu từ ruột và máu ngoại vi lưu thông khắp cơ thể trên các con chuột thí nghiệm.

Họ đã phát hiện 111 chất chuyển hóa được làm giàu trong tĩnh mạch cửa gan và 74 chất trong máu ngoại vi ở chuột khỏe mạnh.

Tuy nhiên, khi những con chuột dễ bị béo phì và tiểu đường type 2 được cho ăn chế độ ăn giàu chất béo số lượng chất chuyển hóa được làm giàu trong tĩnh mạch cửa gan giảm từ 111 xuống còn 48. Điều này cho thấy các yếu tố môi trường có thể quyết định đến sự điều hòa này.

Nhiều chất chuyển hóa này khác với những chất được tìm thấy ở tĩnh mạch cửa gan một loài chuột khác có khả năng kháng hội chứng chuyển hóa.

Điều này chứng minh cơ sở di truyền cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Nhóm tác giả Harvard cũng khẳng định hệ vi sinh vật đường ruột là nguồn gốc của các chất chuyển hóa quan trọng này. Sự tương tác phức tạp giữa chế độ ăn, gene và vi khuẩn đường ruột quyết định tổ hợp các "thông điệp hóa học" được gửi đến gan.

Thông qua đó, một trục ruột - gan - tim đã điều chỉnh quá trình chuyển hóa và liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 cũng như tình trạng béo phì.

Phát hiện này mở ra hướng điều trị mới cho bệnh tiểu đường type 2: Không chỉ tập trung vào insulin mà còn nhắm vào hệ vi sinh vật đường ruột hoặc các chất chuyển hóa của chúng, đem lại hy vọng về việc chữa khỏi căn bệnh này trong tương lai.