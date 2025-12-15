Lý do bạn nên ăn ổi mỗi ngày

Chứa nhiều vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa và các dưỡng chất tốt cho tim mạch, ổi mang lại vô số lợi ích lớn lao. Khi chúng ta ngày càng tìm kiếm những cách đơn giản, tiết kiệm để cải thiện sức khỏe, ổi nổi bật nhờ sự đa dụng, giá rẻ và được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh hiệu quả. Theo Times of India, dưới đây là lý do ăn ổi mỗi ngày là một thói quen nhỏ nhưng mang đến lợi ích lớn.

Tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Hàn Quốc cho thấy cả phần thịt và vỏ ổi đều chứa hàm lượng polyphenol cao và có hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Ổi chứa nhiều hợp chất tự nhiên giúp cơ thể khỏe mạnh và chống lại tổn thương tế bào, hoạt động như một lớp “lá chắn” bảo vệ hệ miễn dịch. Ổi còn chứa nhiều vitamin C hơn cả cam - chỉ một quả ổi đã có thể vượt quá nhu cầu vitamin C hằng ngày.

Flavonoid, acid phenolic, tannin và carotenoid đều có khả năng chống viêm mạnh và ổi chứa rất nhiều các chất này. Chúng giúp cơ thể giảm viêm mạn tính, nguyên nhân quan trọng dẫn đến nhiều bệnh như tim mạch, tiểu đường và viêm khớp.

Nghiên cứu cho thấy chiết xuất ổi có thể ức chế các chỉ số viêm trong tế bào và mô hình động vật, bảo vệ mô khỏi tổn thương liên quan đến viêm.

Ổi đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho cơ thể. Ảnh: Ban Mai

Cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ nhu động ruột

Ổi rất giàu chất xơ, đặc biệt khi ăn cả vỏ. Điều này đồng nghĩa với giảm táo bón, đi tiêu dễ dàng và đều đặn hơn, đồng thời duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Một nghiên cứu có tên “Ổi - nguồn chất xơ chống oxy hóa mới” phân tích phần vỏ và thịt ổi cho thấy hàm lượng chất xơ rất cao, khoảng 48%.

Một bài tổng quan năm 2021 đã tổng hợp các công dụng của ổi (cả quả và lá) trong điều trị các rối loạn tiêu hóa, dựa trên y học truyền thống và các hợp chất hoạt tính sinh học. Lá và vỏ ổi rất giàu flavonoid và các hợp chất phenolic có tác dụng kháng khuẩn.

Tốt cho kiểm soát đường huyết

Một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên của Áo cho nhóm người khỏe mạnh uống nước glucose có hoặc không kèm chiết xuất ổi. Kết quả, nhóm dùng chiết xuất ổi có mức tăng đường huyết sau ăn thấp hơn rõ rệt ở thời điểm 30 và 90 phút.

Những bằng chứng này cho thấy ăn ổi hoặc dùng chiết xuất ổi có thể giảm mức tăng đường huyết sau bữa ăn bằng cách làm chậm hoặc hạn chế hấp thu glucose.

Cải thiện mỡ máu và có thể giúp hạ huyết áp

Trong thử nghiệm trên người bị tăng huyết áp, việc ăn ổi hằng ngày (kết hợp chế độ ăn giàu kali và chất xơ) giúp giảm huyết áp tâm thu/tâm trương khoảng 7,5/8,5 mmHg, đồng thời giảm tổng cholesterol (7,9%) và triglycerid (7%).

Việc ăn ổi hoặc sử dụng lá/chiết xuất ổi có thể cải thiện mỡ máu và hỗ trợ giảm nhẹ huyết áp - góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch nếu kết hợp với lối sống lành mạnh.

Kiểm soát cân nặng

Ổi là lựa chọn lý tưởng cho chế độ giảm cân vì ít calo nhưng giàu chất xơ. Chỉ số đường huyết (GI) của ổi thấp, nghĩa là đường được giải phóng vào máu chậm hơn, ngăn chặn cảm giác đói nhanh - yếu tố quan trọng trong kiểm soát cân nặng.

Các nghiên cứu cho thấy chất xơ từ trái cây như ổi giúp tăng cảm giác no, giảm tổng lượng calo nạp vào và hỗ trợ duy trì cân nặng khỏe mạnh.