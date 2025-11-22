Loại hoa bán đầy chợ đỏ sẫm như rượu vang hỗ trợ người tiểu đường, mỡ máu

TS. Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học Thuốc nam cho biết, việc nhầm lẫn xuất phát từ việc phần lá đài của Bụp giấm sau khi rụng hoa có hình dáng hơi giống bông Actiso (Cynara scolymus) – loại cây nổi tiếng của Đà Lạt.

Tuy nhiên, Bụp giấm và Actiso là hai loài khác nhau hoàn toàn, từ đặc điểm thực vật đến thành phần và công dụng.

“Loại hoa tươi này hiện được bán khá nhiều ở chợ có màu đỏ sẫm như rượu vang, vị chua thanh dễ chịu với hàm lượng anthocyanin cao. Đây là nhóm chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích cho mạch máu, chuyển hóa và các chỉ số sức khỏe quan trọng”, TS. Ngô Đức Phương nói.

Ổn định đường huyết

Những acid hữu cơ như citric, malic trong Bụp giấm giúp cơ thể chuyển hóa tốt hơn, giảm cảm giác khô miệng, nóng trong, đồng thời hỗ trợ ổn định đường huyết khi dùng thường xuyên.Với những người tiền tiểu đường hoặc cần kiểm soát lượng đường, trà Bụp giấm là lựa chọn an toàn, dễ uống và phù hợp sử dụng hàng ngày.

Loại thảo dược có tác dụng hỗ trợ người đái tháo đường, giảm mỡ máu. Ảnh: N.Huyền

Giảm mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch

Anthocyanin – thành phần nổi bật của Bụp giấm được ghi nhận có vai trò bảo vệ thành mạch, hỗ trợ giảm mỡ máu và cải thiện tuần hoàn. Uống Bụp giấm mỗi ngày giúp bổ sung lượng chất chống oxy hóa tự nhiên cần thiết cho người có nguy cơ tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa, thanh lọc, giải nhiệt

Tính mát và vị chua nhẹ khiến Bụp giấm trở thành loại thức uống lý tưởng để giảm nóng trong, kích thích tiêu hóa, đặc biệt sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ. Vào mùa nóng, một ly trà Bụp giấm lạnh giúp cơ thể hạ nhiệt nhanh chóng và bù khoáng hiệu quả.

Màu sắc đẹp, dễ kết hợp cùng thảo dược khác

Nhờ sắc đỏ tím đặc trưng, Bụp giấm được nhiều người dùng để phối với Gừng, Cúc hoa, Cỏ ngọt hoặc Chè dây, tạo nên những công thức trà vừa ngon, vừa đẹp mắt. Đây cũng là lý do Bụp giấm thường xuất hiện trong các sản phẩm trà túi lọc, siro và nước giải khát.

Cách dùng:

Hãm 4–6g đài hoa khô với nước sôi.Uống nóng hoặc lạnh tùy thích.Có thể thêm cỏ ngọt hoặc mật ong để tạo vị dễ uống.Người huyết áp thấp dùng lượng nhỏ và theo dõi phản ứng cơ thể.