Uống nhiều rượu bia khiến xuất huyết não xảy ra sớm hơn 11 tuổi, xuất huyết nặng hơn 70%

Một nghiên cứu mới từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ) đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tác hại của việc uống nhiều rượu bia đối với sức khỏe não bộ.

Uống nhiều rượu bia làm xuất huyết não nặng hơn, khởi phát sớm hơn đáng kể. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Cụ thể, việc lạm dụng rượu bia không chỉ làm tăng nguy cơ đột quỵ mà còn khiến xuất huyết não (chảy máu não) trở nên nghiêm trọng hơn (thể tích xuất huyết lớn hơn 70%) và xảy ra ở độ tuổi trẻ hơn đến 11 năm. Các chuyên gia nhấn mạnh, giảm hoặc ngưng sử dụng rượu bia là bước quan trọng để bảo vệ mạch máu não.

Uống nhiều rượu bia: Mối nguy làm xuất huyết não nghiêm trọng, xảy ra sớm

Nghiên cứu mới này được công bố trên Tạp chí Neurology. Các nhà khoa học tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mass General Brigham) đã phát hiện ra rằng sử dụng rượu bia quá mức là nguyên nhân khiến tình trạng xuất huyết não trở nên nghiêm trọng. Bệnh cũng khởi phát sớm hơn đáng kể.

Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu từ bệnh viện. Nó chỉ ra rằng thói quen uống rượu bia thường xuyên gây tổn thương các mạch máu nhỏ trong não theo thời gian. Từ đó, thói quen này làm tăng mạnh nguy cơ đột quỵ gây tử vong hoặc tàn tật.

“Xuất huyết não là một trong những tình trạng nguy hiểm và tàn khốc nhất. Bệnh thường xuất hiện đột ngột, gây tổn thương não nghiêm trọng và để lại những di chứng nặng nề, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bệnh nhân”, Tiến sĩ Edip Gurol chia sẻ. Ông là tác giả chính của nghiên cứu và là nhà nghiên cứu lâm sàng tại Khoa Thần kinh của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts Brigham.

Theo TS. Gurol, chỉ khoảng 20% bệnh nhân bị xuất huyết não có khả năng tự chăm sóc bản thân một năm sau khi mắc bệnh. Đáng báo động, gần một nửa số bệnh nhân không qua khỏi.

Thể tích xuất huyết lớn hơn 70%, bệnh nhân trẻ hơn 11 tuổi

Nghiên cứu đã tiến hành phân tích hồ sơ của hơn 1.600 bệnh nhân bị xuất huyết não không do chấn thương. Dữ liệu này được thu thập trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2019.

Khoảng 7% trong số này cho biết họ uống ba ly đồ uống có cồn trở lên mỗi ngày.

So với nhóm không uống rượu, những người lạm dụng rượu bia có các chỉ số đáng lo ngại: Lượng xuất huyết não lớn hơn 70%; Độ tuổi khởi phát trung bình trẻ hơn 11 tuổi (64 tuổi so với 75 tuổi).

Kết quả chụp CT và MRI cho thấy những bệnh nhân này cũng có nhiều khả năng bị xuất huyết não sâu. Hoặc xuất huyết lan rộng vào các khoang chứa dịch não.

Các nhà nghiên cứu còn ghi nhận bằng chứng về tổn thương mạch máu nhỏ mãn tính. Đây là một loại suy giảm chức năng thường gặp ở những người mắc chứng mất trí nhớ, các vấn đề về thăng bằng và suy giảm trí nhớ.

Đặc biệt, ngay cả những người uống rượu vừa phải (chỉ uống hai ly mỗi ngày) cũng đã có dấu hiệu xuất huyết não sớm hơn.

Thậm chí, uống nhiều rượu có thể làm tăng huyết áp và gây tổn thương trực tiếp các mạch máu nhỏ trong não.

Cơ chế sinh học: Tiểu cầu thấp, huyết áp cao

Nghiên cứu làm rõ tác hại sinh học của rượu đối với não. Những người nghiện rượu nặng nhập viện với số lượng tiểu cầu thấp và huyết áp cao. Đây là một sự kết hợp đặc biệt khiến não bộ dễ bị tổn thương.

Khi tiểu cầu giảm, cơ thể sẽ khó cầm máu hơn. Trong khi đó, huyết áp cao làm cho mạch máu dễ bị vỡ hơn. Sự kết hợp này làm tăng cả khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của xuất huyết não.

Giảm rượu bia để bảo vệ sức khỏe não bộ và tim mạch

TS. Gurol nhấn mạnh rằng ngay cả việc giảm lượng tiêu thụ rượu bia dù chỉ một chút cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Chúng ta đã có bằng chứng rõ ràng rằng uống nhiều rượu bia dẫn đến xuất huyết não ở mức độ nặng hơn và xảy ra sớm hơn. Giảm thiểu hoặc ngừng sử dụng rượu bia là một bước quan trọng để giảm thiểu nguy cơ này.

Ông khuyến nghị: "Ngay cả đối với những người có nguy cơ tương đối thấp, việc hạn chế uống rượu bia không quá ba ly mỗi tuần cũng có thể giúp bảo vệ sức khỏe não bộ và tim mạch".