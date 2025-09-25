Uống 1 lít rượu khi bụng đói, người đàn ông nguy kịch vì ngộ độc rượu

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa) cho biết, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nôn liên tục ra dịch nâu đen, mệt lả, ý thức chậm, thở nhanh, bụng chướng.

Xét nghiệm ghi nhận bệnh nhân bị toan chuyển hóa nặng, tăng kali máu lên tới 8,36 mmol/l, suy thận cấp và tăng đường huyết. Đây đều là những rối loạn nguy hiểm, có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, ngừng tim và tử vong trong thời gian ngắn.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định lọc máu và hồi sức tích cực. Sau 6 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, chức năng thận và điện giải trở về bình thường, đã được xuất viện.

Dấu hiệu nhận biết ngộ độc rượu

Ngộ độc rượu là hiện tượng xảy ra khi uống quá nhiều đồ uống có chứa cồn trong thời gian ngắn. Đây là tình trạng khá phổ biến, đặc biệt ở những người nghiện rượu.

Một số dấu hiệu nhận biết biết bao gồm:

- Co giật, sùi bọt mép.

- Thân nhiệt thấp.

- Mê man, bất tỉnh, không phản ứng khi có người gọi.

- Nói ngọng, tê yếu chân tay hoặc một bên mặt.

- Khó thở, giọng thở khò khè, ho yếu.

- Thở yếu, nhịp thở và mạch không đều.

- Da tím tái, tay chân nhợt nhạt, lạnh.

- Mất kiểm soát vệ sinh.

- Hoa mắt, chóng mặt, nhìn mờ.

- Nôn nhiều, đau bụng, bụng chướng.

Biến chứng nghiêm trọng khi ngộ độc rượu

- Nghẹt thở: Nôn trong tình trạng ngộ độc có thể gây nghẹt thở.

- Ngưng thở: Do hít ngược chất nôn vào phổi, gây rối loạn hô hấp.

- Mất nước nghiêm trọng: Cồn làm cơ thể mất nước qua mồ hôi và nôn ói.

- Co giật: Thường xảy ra khi đường huyết bị hạ đột ngột do xử trí chậm trễ.

- Rối loạn nhịp tim: Có thể dẫn đến ngừng tim, tim đập không đều.

- Tổn thương não: Nếu bệnh nhân rơi vào hôn mê, khả năng phục hồi rất thấp.

- Tử vong: Có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu không được cấp cứu kịp thời.

Những điều không nên làm khi gặp người bị ngộ độc rượu

Một số quan niệm dân gian xử lý ngộ độc rượu có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Cần tránh những việc sau:

- Không để bệnh nhân ngủ li bì: Dù đã ngừng uống rượu, cồn vẫn tiếp tục hấp thu trong cơ thể, khiến tình trạng xấu đi.

- Không cho uống cà phê: Rượu đã gây mất nước, cà phê sẽ làm tình trạng nghiêm trọng hơn, có thể gây tổn thương não.

- Không để tự di chuyển: Rượu làm giảm khả năng giữ thăng bằng, dễ dẫn đến tai nạn.

- Không tắm nước lạnh: Rượu làm giảm thân nhiệt, tắm lạnh sẽ khiến cơ thể hạ thân nhiệt sâu hơn, nguy hiểm tính mạng.

Tóm lại: Việc uống rượu không rõ nguồn gốc hoặc tự nấu có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, dẫn đến mù lòa, tổn thương não, suy thận hoặc đột tử. Nếu sau khi uống rượu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu dữ dội, nhìn mờ, buồn nôn, thở nhanh hoặc lơ mơ, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay để được cấp cứu kịp thời.