Muốn đỡ mệt mỏi, nôn nao khi uống rượu bia cần làm những điều này

Nguyên nhân gây ra nôn nao, say xỉn là do tác động của các chất độc hại có trong rượu bia và tác dụng lợi tiểu dẫn đến tình trạng mất nước. Mặc dù không thể giảm tránh nôn nao, say xỉn hoàn toàn nhưng dưới đây là những mẹo phòng ngừa tốt nhất theo lời khuyên của các bác sĩ và chuyên gia.

1. Cách ngăn ngừa nôn nao trước khi uống rượu

Ăn thức ăn giàu chất béo

Các chuyên gia cho biết, tất cả các loại thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm giàu chất béo, đều làm chậm quá trình hấp thụ rượu của cơ thể.

Và việc trì hoãn hấp thụ rượu là bước cần thiết để giảm tránh cảm giác nôn nao, cồn cào.

Một món dễ ăn trước khi nhậu, giàu chất béo lành mạnh là quả bơ. Vì vậy, nhâm nhi một chút salad bơ sẽ là lựa chọn đúng đắn.

Ăn thực phẩm giàu chất xơ

Các loại thực phẩm giàu chất xơ như rau cải, đậu lăng và bỏng ngô sẽ tăng khả năng phân hủy và hấp thụ rượu, giảm tốc độ rượu đi vào máu.

Bổ sung vitamin C

Vitamin C cũng có thể giúp chống lại các triệu chứng nôn nao. Ăn các loại trái cây giàu vitamin C như quả mọng, rau xanh là lựa chọn ưu tiên trước khi uống rượu bia.

2. Cách ngăn ngừa nôn nao trước khi uống rượu

Hãy cẩn thận với sulfit

Rượu vang, đặc biệt là rượu vang đỏ, có thể chứa sulfit, một chất dễ gây đau đầu cho những người nhạy cảm với chúng, ngay cả trước khi các triệu chứng nôn nao xuất hiện.

Tự điều chỉnh tốc độ uống

Việc giữ nhịp độ giữa các lần uống rất quan trọng giúp bạn nhận biết lượng rượu đã nạp vào cơ thể và không làm dạ dày khó chịu quá mức.

Tránh cacbonat hóa

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, bọt khí có trong rượu sâm panh hay trong rượu pha với nước có ga có thể đẩy nhanh tốc độ hấp thụ rượu. Cacbonat hóa có thể khiến bề mặt dạ dày giãn nở, dẫn đến tăng hấp thụ rượu và tăng nguy cơ gặp phải tình trạng say xỉn, mệt mỏi. Vì vậy, nên cân nhắc và hạn chế uống các loại đồ uống này.

Uống nước

Uống nước trong khi nhậu là cách tốt để tránh say xỉn, nôn nao. Bổ sung nước là chìa khóa để ngăn ngừa say xỉn vì rượu bia gây mất nước. Ngoài ra, việc uống xen kẽ sẽ giúp bạn kiểm soát được những cơn say khó chịu.

3. Cách ngăn ngừa tình trạng nôn nao sau khi uống rượu

Ngủ

Ngủ giúp cơ thể phục hồi và tái tạo năng lượng sau một đêm say xỉn. Tuy nhiên, uống rượu bia có thể ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian ngủ, vì vậy hãy cố gắng ngủ thay vì làm các việc khác khi say.

Uống nhiều nước

Uống rượu bia khiến bạn đi tiểu thường xuyên hơn, dẫn đến mất nước. Vì vậy không chỉ trong khi uống, sau khi nhậu hãy cố gắng uống nhiều nước hơn bình thường.

Uống bù điện giải

Không chỉ bù nước cho các trường hợp ốm sốt, tiêu chảy, bù điện giải là một giải pháp giải rượu hiệu quả. Loại đồ uống này giúp bổ sung đường và cân bằng điện giải cho người say xỉn.

Ăn thức ăn carbohydrate nhẹ

Carbohydrate nguyên chất giúp hấp thụ lượng cồn còn lại trong dạ dày, cung cấp đường và chống buồn nôn. Vì vậy, nhâm nhi bánh mì nướng hoặc bánh quy là lựa chọn tốt cho người say rượu.

Ăn mật ong

Một cách tốt để chống lại tình trạng hạ đường huyết là phết 1 hoặc 2 thìa mật ong giàu chất chống oxy hóa và fructose lên bánh mì nướng buổi sáng.

Ăn trứng

Trứng giàu dinh dưỡng chứa axit amin cysteine, có thể giúp gan loại bỏ các gốc tự do có hại.

Dùng thuốc kháng viêm, giảm đau không steroid

Thuốc kháng viêm không steroid giúp giảm đau đầu mà không gây khó chịu cho dạ dày. Không nên lạm dụng thuốc giảm đau có chứa ibuprofen, vì nó có thể phản ứng với rượu gây hại cho gan.

Tập thể dục (nếu có thể)

Hãy lắng nghe cơ thể. Nếu bạn gần như bất lực vì say xỉn, việc ép buộc bản thân tập luyện có lẽ không phải là điều nên làm. Tuy nhiên, nếu bạn say xỉn ở mức độ nhẹ, nhiều người tin rằng đổ mồ hôi sẽ giúp giải tỏa cơn say. Tập thể dục nhẹ nhàng sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu và trao đổi chất, đồng thời có thể đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Đồ uống nào tốt nhất để giải rượu?

Nước là thứ không thể thiếu. Nhưng nếu đã uống đủ nước sau khi tỉnh, có một vài lựa chọn khác giúp bạn nhanh cảm thấy dễ chịu hơn.

Đồ uống giàu chất điện giải như nước chanh, nước ép cà chua,… có thể giúp bù lại phần năng lượng đã mất do mất nước.

Nên tránh uống các loại đồ uống có ga sau cơn say vì chúng không bổ sung bất kỳ khoáng chất nào đã mất và chỉ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong một khoảng thời gian ngắn.

Cách nhanh nhất để chữa chứng nôn nao là gì?

Không có cách dễ dàng nào để thoát khỏi hoàn toàn tình trạng nôn nao. Tuy nhiên, có một số cách để hạn chế tình trạng khó chịu do rượu bia gây ra.

- Đầu tiên, hãy đảm bảo bạn uống nhiều chất lỏng (đặc biệt là nước lọc) liên tục trong suốt cả ngày.

- Uống vitamin B và kẽm bổ sung vào buổi sáng để tăng cường năng lượng.

- Ăn no bụng với đủ carbohydrate và protein.

- Cuối cùng, ngủ một giấc thật say để cơ thể hồi phục và tái tạo năng lượng.