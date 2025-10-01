Nữ sinh 14 tuổi co giật, hôn mê sâu vì uống phải rượu độc

Theo BS.CK2. Nguyễn Thụy Trang – Phụ trách Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất, bệnh nhân là em L.N.K.P. (14 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai). Thời điểm nhập viện, em P. đã trong tình trạng hôn mê sâu, mất các phản xạ thần kinh, huyết áp tụt, suy hô hấp và toan chuyển hóa nặng.

Theo thông tin ban đầu, trước khi nhập viện bệnh nhân đã uống khoảng 350ml rượu không rõ nguồn gốc. Sau đó, bệnh nhân đi ngủ thì lên cơn co giật kéo dài 1–3 phút, trợn mắt, duỗi tay chân. Bệnh nhân được người nhà phát hiện và đưa đến phòng khám gần nhà rồi chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Thống Nhất.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM đã tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc methanol

Chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc methanol mức độ nặng, các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, thở máy, truyền dịch, bù kiềm và dùng thuốc giải độc cho bệnh nhân.

BS.CK2. Nguyễn Thụy Trang cho biết: "Song song với việc hồi sức tích cực, chúng tôi đã liên hệ với Bệnh viện Nhi đồng 1 (do bệnh nhân ở độ tuổi thiếu nhi) và được nhanh chóng chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hiện nay, mặc dù đã được các bác sĩ điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân vẫn còn rất nặng”.

Từ trường hợp trên, BS.Thụy Trang khuyến cáo, người dân chỉ nên sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không dùng cồn công nghiệp. Không uống rượu quá mức, đặc biệt là trẻ em và người chưa thành niên tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia.

Sau khi uống rượu, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nôn ói, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, mờ mắt… cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

Đối với những người đã cùng uống rượu với bệnh nhân ngộ độc methanol, dù chưa có triệu chứng, cũng nên đến bệnh viện để được thăm khám và theo dõi.

Theo các bác sĩ, rượu methanol (cồn công nghiệp) là một hợp chất hóa học không màu, dễ hòa tan trong nước, thường được dùng làm dung môi, nhiên liệu hoặc trong sản xuất công nghiệp. Pháp luật quy định không sử dụng methanol trong thực phẩm, nhưng trên thực tế vẫn có tình trạng pha trộn methanol vào rượu để tăng nồng độ cồn, gây nguy hiểm cho người uống.

Các bác sĩ cho biết khi vào cơ thể, methanol được chuyển hóa thành formaldehyde và axit formic – hai chất cực độc. Chúng có thể gây rối loạn thị giác, mù vĩnh viễn, tổn thương hệ thần kinh trung ương, suy hô hấp, hôn mê và tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Chỉ cần 30 ml methanol nguyên chất cũng có thể gây chết người. Vì vậy, việc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, đặc biệt rượu tự nấu, rượu pha chế trôi nổi trên thị trường, tiềm ẩn rủi ro ngộ độc methanol rất lớn.