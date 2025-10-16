Lượng rượu cho phép tiêu thụ mà không gây hại cho sức khỏe là bao nhiêu?

Podcast:

Lượng rượu cho phép tiêu thụ mà không gây hại là bao nhiêu?

Theo The Times of India, rượu đã gắn liền với đời sống xã hội và văn hóa qua nhiều thế kỷ, nhưng câu hỏi về giới hạn tiêu thụ "an toàn" vẫn luôn là một vấn đề phức tạp và gây tranh cãi trong y học. Khoa học hiện đại ngày càng đưa ra một bức tranh rõ ràng: Thực tế không có mức tiêu thụ rượu nào là hoàn toàn không rủi ro.

Tác động của rượu lên cơ thể được ví như “con dao hai lưỡi”

Các nghiên cứu mô tả tác động của rượu là "hai pha đối lập" (biphasic). Đây là nguyên nhân khiến việc xác định mức an toàn trở nên khó khăn:

Pha nguy cơ thấp – Lượng rất nhỏ

Một lượng rượu rất nhỏ (chẳng hạn như một ly rượu vang trong bữa tối) có thể được coi là trung tính hoặc ở một số nhóm người, dường như mang lại lợi ích nhỏ cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, bất kỳ lợi ích tiềm năng nào cũng cần được cân nhắc cẩn thận với rủi ro.

Pha nguy cơ cao – Khi vượt ngưỡng

Ngay khi vượt qua mức tiêu thụ rất thấp, các tác hại bắt đầu xuất hiện. Rượu trở thành một chất độc tiềm tàng, ảnh hưởng tiêu cực và tích lũy đến tim, gan, não, hệ tiêu hóa và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư (đặc biệt là ung thư vú, gan, ruột kết).

Mức tiêu thụ rủi ro thấp: khuyến nghị từ cơ quan y tế

Các tổ chức y tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát & Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) không đưa ra “mức an toàn tuyệt đối”, mà chỉ khuyến nghị giới hạn tiêu thụ rủi ro thấp nhất cho người trưởng thành chọn uống:

Nữ giới: Tối đa 1 đơn vị rượu chuẩn mỗi ngày.

Nam giới: Tối đa 2 đơn vị rượu chuẩn mỗi ngày.

Nguyên tắc chung: Nên có vài ngày không uống mỗi tuần.

Một ly rượu vang mỗi tối, thói quen tưởng chừng vô hại nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho tim, gan và não. Ảnh: Pexels

Một đơn vị rượu chuẩn (standard drink) là lượng thức uống có cồn chứa khoảng 14 gram (hoặc 17.7 ml) cồn nguyên chất. Con số này giúp chuẩn hóa việc đo lường, bất kể loại đồ uống:

Bia: Khoảng 350 ml (nồng độ 5%).

Rượu vang: Khoảng 150 ml (nồng độ 12%).

Rượu mạnh: Khoảng 45 ml (nồng độ 40%)

Vì sao mỗi người chịu rượu khác nhau?

Mức độ an toàn/rủi ro của rượu không chỉ phụ thuộc vào số ly, mà còn vào yếu tố cá nhân. Điều an toàn với người này có thể hoàn toàn khác với người kia do:

Giới tính và cân nặng: Phụ nữ thường có ít enzyme chuyển hóa rượu hơn và tỷ lệ nước trong cơ thể thấp hơn, khiến họ nhạy cảm với tác động của rượu hơn so với nam giới, ngay cả khi uống cùng một lượng.

Di truyền và khả năng trao đổi chất: Yếu tố di truyền ảnh hưởng đến tốc độ cơ thể phân giải cồn. Ví dụ, một số người (đặc biệt ở châu Á) có biến thể gen làm chậm quá trình phân giải, dẫn đến tích tụ acetaldehyde, một chất độc liên quan trực tiếp đến nguy cơ ung thư.

Tình trạng sức khỏe: Người đang dùng thuốc, có tiền sử bệnh gan, tim hoặc phụ nữ mang thai được khuyến cáo tuyệt đối không nên uống rượu.

Tóm lại, trong khi các hướng dẫn y tế cung cấp một giới hạn rủi ro thấp, quyết định uống rượu nên dựa trên sự hiểu biết về cơ chế cơ thể, nguy cơ sức khỏe cá nhân và nguyên tắc càng ít càng tốt để bảo vệ sức khỏe lâu dài.