Người cao tuổi mắc ung thư có nên đụng dao kéo?

Khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K Cơ sở Quán Sứ đã tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp người bệnh 96 tuổi chẩn đoán ung thư dạ dày.

Bệnh nhân 96 tuổi là cụ bà Doãn Thị B. (ở Yên Thành - Nghệ An), nhập viện khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K tháng 11/2025. Tình trạng ban đầu của người bệnh chủ yếu có đau âm ỉ vùng thượng vị, ăn uống kém, gần đây người bệnh đầy bụng khó tiêu, buồn nôn. Gia đình đã đưa người bệnh đi khám và tư vấn ở 3 cơ sở y tế khác nhau.

BS thăm khám cho bệnh nhân.

Qua quá trình thăm khám cùng các kết quả xét nghiệm, nội soi, các bác sĩ phát hiện một khối u kích thước khoảng 3 x 4cm ở hang môn vị, gây hẹp môn vị (gây buồn nôn, nôn, ăn không tiêu). Kết quả giải phẫu bệnh xác nhân bệnh nhân bị ung thư dạ dày. Chụp cắt lớp vi tính ngực bụng chưa phát hiện di căn xa. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên tuổi cao và bệnh nền kèm là thách thức không nhỏ đối với các bác sĩ trong quá trình thực hiện phẫu thuật nói riêng và điều trị ung thư nói chung. Chính điều này khiến gia đình người bệnh hết sức băn khoăn và đã đi tìm kiếm sự tư vấn từ nhiều cơ sở y tế.

Theo các bác sĩ, cụ B. với sự minh mẫn cùng với sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình vượt qua dư luận “tuổi cao bệnh trọng, không nên mổ”, tin tưởng hoàn toàn vào y học đã quyết tâm phẫu thuật.

Các phẫu thuật viên cắt gần toàn bộ dạ dày, nạo vét hạch triệt để và nối phần dạ dày còn lại với hỗng tràng để lập lại sự lưu thông tiêu hóa. Sau ca phẫu thuật, cụ B. được theo dõi sát sao với sự phối hợp của ekip phẫu thuật và ekip gây mê.

Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân phục hồi tốt, ăn uống bình thường trở lại, sức khỏe không có vấn đề bất thường, tinh thần tốt.

Gia đình người bệnh chia sẻ: “Trước khi bước vào ca phẫu thuật, cả cụ và gia đình đều rất lo lắng. Phần nhiều về quá trình gây mê có thể xảy ra những nguy cơ do cụ đã cao tuổi, sức khỏe kém. Bác sĩ phẫu thuật và cả bác sĩ gây mê đều đã tư vấn, nói rất kỹ về trường hợp của cụ, động viên gia đình rất nhiều".

Trường hợp cụ Doãn Thị B. là một trong số không ít trường hợp người cao tuổi được phẫu thuật điều trị ung thư thành công tại Bệnh viện K. Các bác sĩ cho biết những trường hợp người bệnh dù cao tuổi mà được phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời thì phương pháp điều trị sẽ đơn giản, kết quả khả quan hơn rất nhiều. Vì vậy, tầm soát ung thư sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tại Việt Nam, thống kê của Globocan cho thấy, mỗi năm có hơn 17.000 ca ung thư dạ dày mới, với tỷ lệ tử vong cao do phần lớn được phát hiện ở giai đoạn muộn. Các triệu chứng ban đầu của ung thư dạ dày như: Chán ăn, ợ nóng, đau tức thượng vị thường mơ hồ và dễ bị bỏ qua, nhầm lẫn với bệnh viêm loét dạ dày thông thường. Chỉ đến khi bệnh tiến triển với các biểu hiện nặng hơn như sụt cân, nôn ra máu hay đi ngoài phân đen, người bệnh mới tìm đến bác sĩ.