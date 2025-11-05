Ung thư dạ dày là gì?

Ung thư dạ dày là một bệnh lý, trong đó các tế bào ác tính (ung thư) hình thành trong niêm mạc dạ dày. Bệnh thường phát triển chậm trong nhiều năm và thường bắt đầu bằng những thay đổi tiền ung thư ở lớp trong cùng của dạ dày trước khi tiến triển thành ung thư.

Loại phổ biến nhất là ung thư biểu mô tuyến, bắt đầu từ các tế bào tuyến của niêm mạc dạ dày. Các loại ít phổ biến hơn bao gồm u lympho, u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) và u thần kinh nội tiết.

5 triệu chứng cảnh báo ung thư dạ dày dễ bị bỏ qua:

1. Cảm thấy no quá sớm, ngay cả sau khi ăn những bữa nhỏ

Cảm giác no chỉ sau vài miếng ăn không hề vô hại, nó có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư dạ dày. Điều này xảy ra khi một khối u đang phát triển làm giảm dung tích dạ dày hoặc làm chậm quá trình tiêu hóa.

Theo thời gian, nó có thể dẫn đến tình trạng chán ăn và sụt cân không mong muốn.

2. Thường xuyên bị đầy hơi hoặc ợ hơi sau khi ăn

Đầy hơi sau bữa ăn là một trong những dấu hiệu dễ bị bỏ qua nhất. Khi niêm mạc dạ dày bắt đầu thay đổi do ung thư giai đoạn đầu, khí có thể dễ bị giữ lại nhiều hơn. Ợ hơi thường xuyên hoặc cảm giác căng tức, khó chịu sau bữa ăn có thể trở thành thói quen, và đó là lúc nó âm thầm ẩn chứa nguy cơ.

Không giống như đầy hơi tạm thời do ăn đồ ăn khó tiêu hoặc nhiều dầu mỡ, triệu chứng này thường xuất hiện ngay cả sau những bữa ăn nhẹ, đơn giản.

3. Thường xuyên buồn nôn

Một cơn buồn nôn xuất hiện mà không rõ nguyên nhân, không liên quan đến nhiễm trùng, mang thai, hoặc thực phẩm hỏng, cần được chú ý. Nó có thể bắt nguồn từ sự kích ứng ở thành dạ dày. Điều khiến triệu chứng này trở nên khó chịu là sự không nhất quán của nó.

Có ngày bạn cảm thấy hoàn toàn bình thường, nhưng cũng có ngày lại khó chịu. Khi buồn nôn trở thành một chu kỳ chứ không phải là một vấn đề hiếm, tốt nhất bạn nên đi khám.

4. Thiếu máu do thiếu sắt không rõ nguyên nhân

Khi niêm mạc dạ dày bắt đầu chảy máu từ từ, không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng việc nôn ra máu. Thay vào đó, lượng máu mất đi rất nhỏ, dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt. Da nhợt nhạt, chóng mặt, khó thở hoặc móng tay giòn có thể xuất hiện âm thầm. Đó là một trong số ít dấu hiệu cơ thể phát hiện khi ung thư đang âm thầm phát triển.

5. Thay đổi khả năng dung nạp thức ăn, đặc biệt là đối với các đồ ăn cay nóng

Nhiều bệnh nhân ung thư dạ dày ở giai đoạn đầu nhận thấy họ không còn dung nạp được những món ăn mà trước đây họ từng thích. Các món ăn cay hoặc giàu protein đột nhiên gây khó chịu, trào ngược axit hoặc đầy hơi. Đây không phải là hiện tượng "nhạy cảm" bình thường, mà là do niêm mạc dạ dày bị viêm và mất khả năng xử lý một số loại thực phẩm. Khi tình trạng không dung nạp này xuất hiện đột ngột, cần đi khám để nhận được chẩn đoán của bác sĩ.