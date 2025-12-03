Người phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Ninh suy gan cấp, men gan cao gấp khoảng 250 lần, thừa nhận do chữa đau đầu sai cách

Suy gan cấp do uống mật cá trắm chữa đau đầu

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân Hà Thị L., (66 tuổi, trú tại xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn mửa liên tục và tiêu chảy nhiều lần sau khi uống mật cá trắm (cá nặng 3 kg).

Theo lời kể của bệnh nhân, bà đã uống rượu pha mật cá trắm để chữa đau đầu – một thói quen dân gian vẫn còn tồn tại ở một số địa phương. Nhiều người tin rằng mật cá có thể nâng cao sức khỏe, hỗ trợ điều trị các bệnh mạn tính như hen phế quản, đau lưng hay viêm đại tràng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy mật cá trắm, cá trôi đều chứa độc chất cyprinol cực mạnh, có thể gây ngộ độc cấp tính, đặc biệt khi cá nặng từ 3 Kg trở lên.

Người bệnh phục hồi ổn định sau 10 ngày điều trị. Ảnh: BVCC

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực chống độc đã tiến hành thăm khám và xét nghiệm khẩn cấp. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm gan cấp với chỉ số men gan AST gần 10.000 U/L – cao gấp khoảng 250 lần so với giới hạn bình thường. Tình trạng bệnh nhanh chóng chuyển biến sang suy gan cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Người bệnh suy gan cấp hồi phục sau 10 ngày điều trị

Trước diễn biến nguy kịch, suy gan cấp nguy cơ suy thận cấp, các bác sĩ nhanh chóng triển khai phác đồ điều trị tích cực, bao gồm đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch bảo vệ tế bào gan, lợi tiểu cưỡng bức và đặc biệt là lọc máu hấp phụ bằng quả lọc MG250 – phương pháp hiện đại giúp loại bỏ độc tố ra khỏi máu.

Sau 48 giờ lọc máu, các chỉ số sinh hóa bắt đầu giảm dần và trở về ngưỡng bình thường. Bệnh nhân không còn đi ngoài, tỉnh táo, ăn uống được, chức năng gan, thận cải thiện, phục hồi tốt.

Sau 10 ngày điều trị, người bệnh hồi phục ổn định, không ghi nhận di chứng gan, thận và được bác sĩ cho xuất viện.

Bác sĩ Trần Thị Anh – Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 chia sẻ: "Mật cá trắm chứa độc tố cực mạnh, đặc biệt từ cá lớn. Việc sử dụng mật cá để chữa bệnh là hoàn toàn phản khoa học và có thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời."

Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không uống mật các loại cá, đặc biệt là mật cá trắm. Khi trót uống cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.