Ung thư tuyến tụy là sát thủ thầm lặng, làm thế nào để tránh?

Mặc dù một số yếu tố nguy cơ bao gồm tuổi tác, di truyền và tiền sử gia đình chúng ta không thể thay đổi được, nhưng các nghiên cứu đã xác định được một số thói quen lối sống có thể giúp phòng tránh sự khởi phát của bệnh.

1. Bỏ thuốc lá

Hút thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất của ung thư tuyến tụy. 1/4 số ca ung thư tuyến tụy trên thế giới là do hút thuốc. Các hóa chất độc hại từ thuốc lá, qua đường máu, sẽ tiêu diệt các tế bào tuyến tụy và gây ra tình trạng viêm mãn tính. Nguy cơ giảm tương đối nhanh sau khi bỏ thuốc lá.

2. Áp dụng chế độ ăn uống khoa học

Chế độ ăn uống là một yếu tố then chốt đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tuyến tụy. Ăn nhiều thịt chế biến sẵn, thịt đỏ, thực phẩm chứa đường và chất béo không lành mạnh gây viêm và dẫn đến béo phì - hai yếu tố góp phần gây ung thư tuyến tụy.

Áp dụng chế độ ăn giàu trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, đậu và chất béo lành mạnh giúp bảo vệ tuyến tụy. Bông cải xanh và cải xoăn là những loại rau họ cải chứa các hợp chất giúp phục hồi tế bào tự nhiên.

3. Hạn chế uống rượu

Uống nhiều rượu bia dẫn đến viêm tụy mãn tính - hoặc tình trạng viêm tụy kéo dài, làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy. Hạn chế hoặc tránh uống rượu bia giúp bảo tồn chức năng của tuyến tụy và ngăn ngừa tổn thương lâu dài.

4. Quản lý cân nặng lành mạnh

Kiểm soát cân nặng đóng vai trò cần thiết trong việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy. Thừa cân và béo phì gây ra tình trạng viêm mãn tính và nồng độ insulin cao. Vì nồng độ insulin cao gây thêm áp lực lên tuyến tụy, nên việc duy trì cân nặng khỏe mạnh thông qua tập thể dục thường xuyên và chế độ dinh dưỡng lành mạnh sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ.

5. Hoạt động thể chất thường xuyên

Hoạt động thể chất giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tụy bằng cách điều hòa hormone, giảm viêm mãn tính và duy trì cân nặng ổn định. Các bài tập cường độ vừa phải như đi bộ nhanh, bơi lội hoặc đạp xe được khuyến nghị ít nhất 150 phút mỗi tuần để cải thiện sức khỏe trao đổi chất và do đó hỗ trợ chức năng tuyến tụy.

6. Quản lý bệnh tiểu đường và lượng đường trong máu

Bệnh tiểu đường tuýp 2 có liên quan chặt chẽ với ung thư tuyến tụy. Kiểm soát đường huyết thông qua chế độ ăn uống phù hợp và tập thể dục giúp giảm nguy cơ. Phòng ngừa hoặc kiểm soát bệnh tiểu đường là một chiến lược lâu dài và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe tuyến tụy.

7. Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ rất quan trọng, đặc biệt nếu bạn có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến tụy. Việc tầm soát sớm các bất thường ở tuyến tụy hoặc viêm tụy sẽ cải thiện kết quả điều trị và giảm thiểu nguy cơ lâu dài.

Thay đổi nhỏ, tác động lớn. Mặc dù là căn bệnh nguy hiểm và phức tạp, nhưng nguy cơ ung thư tuyến tụy có thể được giảm thiểu đáng kể nhờ lựa chọn lối sống khoa học hằng ngày. Bỏ thuốc lá, ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý và kiểm soát sức khỏe chuyển hóa sẽ tạo nên một hàng rào phòng thủ vững chắc chống lại bệnh tật. Việc duy trì những thói quen này có thể tạo nên sự khác biệt mang tính thay đổi cuộc sống.