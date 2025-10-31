TikToker qua đời vì bệnh ung thư hiếm gặp

Austin, chồng Kaelin, thông báo tin buồn trong một video trên TikTok của vợ. "Ngay từ khi được chẩn đoán bệnh, Kaelin đã rất suy sụp nhưng cũng vô cùng kiên cường. Cô ấy hứa với tôi và gia đình rằng sẽ chiến đấu đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Cô ấy đã giữ trọn lời hứa đó, nhưng thật không may, căn bệnh tiến triển vượt quá sức chịu đựng của cơ thể", Austin nói hôm 29/10.

Theo Austin, Kaelin qua đời khi đang nắm tay anh lúc rạng sáng. "Kaelin không hề đau đớn, và căn phòng của cô ấy được bao bọc bởi tình yêu thương, lòng trắc ẩn của cả gia đình. Vợ tôi không hề đơn độc, và cô ấy chưa bao giờ đơn độc trong suốt hành trình này", anh nói thêm.

Ông Mark, bố nữ TikToker, cũng xác nhận tin con gái qua đời trong một đoạn video trên Instagram. "Với trái tim nặng trĩu, hôm nay gia đình tôi đã mất đi thiên thần yêu dấu", ông viết kèm nhiều hình ảnh ấm áp của Kaelin. Ông cũng gửi lời cảm ơn tất cả tình yêu, lời cầu nguyện và sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho gia đình, nói điều đó có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

" Kaelin - ánh sáng của con đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, và ký ức về con sẽ mãi tỏa sáng trong tim chúng ta. Hãy yên nghỉ nhé con yêu, mọi người sẽ luôn nhớ con", ông nói.

Kaelin trong quá trình điều trị ung thư ống mật. Ảnh: Tiktok Kaelin-bradshaw

Video cuối cùng của nữ TikToker được đăng ngày 16/10, trong đó cô kêu gọi gần 100.000 người theo dõi truy cập trang gây quỹ GoFundMe - được lập ra nhằm hỗ trợ cô và chồng vượt qua khó khăn.

"Anh ấy luôn ở bên tôi mỗi đêm tôi phải nằm viện và vẫn cố gắng xoay xở để làm cùng lúc hai công việc Kaelin viết trong phần chú thích video khi nói về chồng mình. "Anh còn bán cả xe tải và thuyền chỉ để giúp giảm bớt gánh nặng tài chính. Tôi chỉ muốn giúp anh ấy bớt đi phần nào áp lực để có thể toàn tâm ở bên tôi. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ có thể cùng nhau đi du lịch khi tôi được phép bắt đầu đợt điều trị tiếp theo. Mong rằng khi ấy chúng tôi sẽ có đủ điều kiện tài chính để thực hiện chuyến đi đó".

Kaelin xác nhận mắc ung thư ống mật giai đoạn 4 trên trang GoFundMe được lập hồi đầu tháng. Thời điểm đó, Kaelin nói cô "đang được chăm sóc giảm nhẹ giai đoạn cuối" nhưng vẫn "chiến đấu" và "giữ vững niềm hy vọng sẽ vượt qua".

"Đây không phải là điều tôi từng nghĩ mình sẽ phải viết ra, nhưng cuộc sống đôi khi ném cho ta những thử thách khắc nghiệt nhất vào lúc không ngờ tới", Kaelin viết. "Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn tất cả tình yêu, sự ủng hộ và lòng tốt mà mọi người đã dành cho chúng tôi trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời".

Kaelin trước khi mắc bệnh. Ảnh: Tiktok Kaelin-bradshaw

Theo Mayo Clinic, ung thư ống mật (đường mật) là loại hiếm gặp, hình thành trong các ống dẫn mật - nơi vận chuyển dịch mật phục vụ quá trình tiêu hóa. Bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi và đa số được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị hiệu quả trở nên khó khăn.

Tùy vào vị trí của khối u, ung thư ống mật được chia thành ba loại là ung thư ống mật trong gan, ung thư ống mật ngoài gan và ung thư đường mật xa (nằm xa hơn trong các ống dẫn mật gần ruột non).

Hiện các chuyên gia vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây ung thư ống mật, tuy nhiên một số yếu tố được cho là làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Trong đó có viêm đường mật xơ cứng nguyên phát, sỏi ống mật, u nang đường mật, nhiễm sán lá gan, xơ gan, bệnh viêm ruột (như Crohn và viêm loét đại tràng), cùng với béo phì, tiểu đường, viêm gan siêu vi và uống nhiều rượu. Những yếu tố này có thể gây tổn thương hoặc viêm mạn tính đường mật, làm tăng khả năng hình thành tế bào ung thư theo thời gian.

Các triệu chứng của ung thư ống mật thường không rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến việc phát hiện sớm trở nên khó khăn. Khi bệnh tiến triển, người mắc có thể xuất hiện các dấu hiệu như vàng da hoặc vàng mắt, đau vùng bụng hoặc hai bên sườn, buồn nôn, nôn mửa, sốt, chán ăn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Một số trường hợp còn gặp ngứa dữ dội, phân có màu nhạt và nước tiểu sẫm màu do tắc nghẽn đường dẫn mật.